Vondroušová si v Melbourne finále nezahraje, od Muguruzaové schytala výprask

Markéta Vondroušová za sebou nemá vůbec úspěšnou sezonu. Loni dokázala vyhrát jen osm z 18 duelů a do letošního tenisového roku vstoupila těsnou porážkou na lednové akci v Abú Zabí.

Podstatně lépe si i přes dnešní lekci vedla přímo v dějišti Australian Open, kde na generálce vyřadila ruské tenistky Varvaru Gračevovou a Věru Zvonarevovou a ve čtvrtfinále po obratu Nadiu Podoroskou, která si o kolo dříve vyšlápla na její slavnější krajanku Petru Kvitovou.

Jízdu Vondroušové zastavila až Garbiñe Muguruzaová. Dvojnásobná grandslamová šampionka na turnaji předvádí fantastické výkony a po cestě do finále ztratila pouhých deset her. Bývalá světová jednička nedala šanci Alison Van Uytvanckové, Anastasii Pavljučenkovové, Sofii Keninové ani Vondroušové, se kterou byla hotová za necelou hodinu a nenabídla jí jediný brejkbol.

Garbiñe Muguruza continues to lay down a marker. She’s into the #YarraValleyWTA final with a 61 60 win over Marketa Vondrousova.



Muguruza has lost just 10 games all week, with wins over Van Uytvanck, Pavlyuchenkova, Kenin, and Vondrousova.



Faces No.1 Barty. pic.twitter.com/7vDmLmt7w8