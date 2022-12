Vondroušová si ve Francii protahuje sezonu. V Angers postoupila už do čtvrtfinále

Markéta Vondroušová od dubna do října kvůli zranění a následné operaci zápěstí půl roku nehrála a během pauzy vypadla z elitní stovky světového žebříčku. A také se vdala za dlouholetého přítele Štěpána Šimka.



Sezonu ale 'neodpískala'. Po šesti měsících bez tenisu si naplánovala netradiční prodloužený závěr sezony a rychle se dokázala vrátit zpátky do formy i Top 100. První zápas po comebacku sice prohrála, ovšem od té chvíle vyhrála už šestnáctkrát po sobě - osmkrát ve dvouhře a osmkrát ve čtyřhře.



Na přelomu října a listopadu na akcích ITF vyhrála dva turnaje v deblu a ve Shrewsbury zaznamenala i první singlový titul po pěti letech. Následně předvedla velmi dobré výkony v Billie Jean King Cupu, přestože ji limitovaly blíže nespecifikované bolesti nohy.



Rok nyní zakončuje ve Francii na dvou halových turnajích kategorie WTA 125k a zatím se dál veze na vítězné vlně. V Angers si už poradila se dvěma soupeřkami, po Belgičance Yanině Wickmayerové neztratila set ani se sedmou nasazenou Bulharkou Viktorijí Tomovovou, kterou dnes přehrála snadno 6-2 6-2.



Česká tenistka v úvodu zápasu dvakrát neudržela servis, ale pokaždé zareagovala rebrejkem a po zisku sedmi gamů v řadě vedla 6-2 a 2-0. Pak sice na pár minut vypadla z tempa a za stavu 2-2 musela přes shodu bojovat o servis, ale udržela ho a zápas zanedlouho bez potíží ukončila.



23letá rodačka ze Sokolova prodloužila svou neporazitelnost na 12 setů a postoupila do čtvrtfinále. V něm se v pátek utká s Rumunkou Jaquelinou Cristianovou, nebo Američankou Alicou Parksovou, jež minulý týden i díky skalpu Lindy Noskové triumfovala na jiném podniku WTA 125k v Andoře a dnes v Angers odstartovala snadnou výhrou nad nejvýše nasazenou Číňankou Shuai Zhang.



Finalistka French Open 2019 či loňské olympiády Vondroušová si v Angers zahraje i čtyřhru s krajankou Miriam Kolodziejovou. Do soutěže české tenistky vstoupí ve čtvrtek.



V Angers se z českých tenistek představila také Karolína Muchová, ale vypadla hned v prvním kole. V úterý na svém posledním letošním turnaji podlehla 6-2 6-7 3-6 domácí Clare Burelové, přestože měla za stavu 6-2 a 5-4 mečbol a ve třetím setu vedla 2-0.

• WTA 125k ANGERS •

Francie, tv. povrch / hala, 115.000 dolarů

středeční výsledky (07. 12. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Vondroušová (ČR) - Tomovová (7-Bulh.) 6-2 6-2