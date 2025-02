Vondroušová v Abú Zabí zvládla i druhý zápas a zahraje si první čtvrtfinále po osmi měsících

ABÚ ZABÍ - Markéta Vondroušová (25) se v Abú Zabí vrací po dalších zdravotních problémech a na pětistovce ve Spojených arabských emirátech zvládla i druhý zápas bez větších potíží. Češka přehrála 6:2, 6:3 nasazenou čtyřku Julii Putincevovou (30) a postoupila do čtvrtfinále, ve kterém se utká s Belindou Bencicovou. Do hry zasáhne ještě Linda Nosková (20), která vyzve turnajovou dvojku Paulu Badosaovou (27).

Putincevová – Vondroušová 2:6, 3:6

Markéta Vondroušová proti Julii Putincevové vyhrála všechny tři předchozí zápasy, poslední vzájemný zápas se však odehrál před třemi lety v Dubaji. Od té doby se hodně změnilo, Češka po neúspěchu na loňském Wimbledonu musela na operaci a aktuálně se vrací po zranění. Kazachstánka minulý rok prožila svou nejlepší sezonu a dostala se do TOP 20 žebříčku.

Vondroušová začala utkání v Abú Zabí brejkem a rychle se dostala do vedení 3:0. Rodačku ze Sokolova nerozhodilo ani ztracené podání v pátém gamu a dále pokračovala ve své pestré hře. Naštvaná Putincevová jí ke konci sady pomohla několika nevynucenými chybami a po ztracené úvodní sadě odešla do šaten.

Česká hráčka i ve druhé sadě získala jako první servis soupeřky a po lehké backhandové minele Putincevové vedla 3:1. Brejk sice nepotvrdila, ale v osmém gamu jí Kazachstánka svými chybami naprosto odevzdala svůj servis. Vondroušová následně zápas dopodávala a po využití třetího mečbolu postoupila do čtvrtfinále.

"Očekávala jsem složitý zápas, ale zvládla jsem to, odehrála jsem skvělé utkání a jsem ráda za postup do čtvrtfinále. Jsem se svou hrou spokojená, podmínky sice nebyly jednoduché, ale pro obě je to stejné a já jsem se s tím vypořádala dobře. Těším se na další zápas," řekla po výhře předloňská wimbledonská šampionka.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V posledních měsících musela Vondroušová řešit hned několik zdravotních problémů. Loňskou sezonu uzavřela už po neúspěšné obhajobě titulu ve slavném Wimbledonu, kterou zakončila hned v prvním kole po nečekané porážce s Jessicou Bouzasovou. Následně podstoupila operaci ramene.

Návrat na kurty podnikla na začátku ledna v Adelaide, kde skvěle rozehrála osmifinálový duel s Dianou Šnajderovou, jenže kvůli zranění levého stehna musela po vyhrané úvodní sadě skrečovat. Poté se odhlásila z Australian Open a také halové pětistovky v Linci a v tomto týdnu v Abú Zabí hraje teprve druhý turnaj v aktuální sezoně.

V prvním čtvrtfinále od loňského French Open se utká s Belindou Bencicovou, která deklasovala 6:0, 6:0 lucky losera Veroniku Kuděrmetovovou. Se Švýcarkou prohrává ve vzájemné bilanci 1:3

Výsledky turnaj WTA 500 v Abú Zabí

