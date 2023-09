Vondroušová vyhrála na majorech podeváté v řadě, Bouzková je poprvé ve 3. kole US Open

Markéta Vondroušová (24) pokračuje na vítězné vlně na grandslamech. Šampionka nedávného Wimbledonu si ve druhém kole US Open poradila 6:2, 6:2 s antukovou specialistkou Martinou Trevisanovou a na podnicích velké čtyřky zvládla už devátý zápas v řadě. Poprvé mimo Wimbledon postoupila do 3. kola grandslamu Marie Bouzková (25), jež smetla Chorvatku Petru Martičovou. Do další fáze se naopak nedostaly bývalá finalistka Karolína Plíšková (31), které se nepovedlo ukončit krizi ani v oblíbeném dějišti, a Linda Nosková (18), jež podlehla ve třech setech loňské finalistce Ons Jabeurové.

Markéta Vondroušová se v závěru loňské sezony vrátila po půlroční pauze způsobené zraněním a operací zápěstí, ale návrat na nejvyšší okruh podnikla až na začátku té aktuální. Letos se řadí k nejstabilnějším hráčkám na tour, na US Open absolvuje svůj 14. turnaj a už na 12. akci dokázala porazit alespoň dvě soupeřky.

V posledních týdnech navíc prožívá nejlepší období své kariéry. Ačkoli na travnatých dvorcích v předchozích letech nezaznamenala jediný kvalitní výsledek, dokázala se stát první nenasazenou šampionkou Wimbledonu v open éře. Ve skvělých výkonech pokračuje finalistka French Open 2019 i na amerických betonech, na nichž hraje své první podniky coby členka TOP 10 žebříčku.

Statistiky zápasu Trevisanová - Vondroušová

Po osmifinále v Montrealu a čtvrtfinále v Cincinnati si dělá zálusk na další účast v závěrečných kolech také na US Open. Na grandslamech devět zápasů neporažená rodačka ze Sokolova se do Flushing Meadows vrátila po dvou letech a zatím exceluje. Po demolici kvalifikantky Na-Lae Han povolila jen o jeden game více antukové specialistce Martině Trevisanové.

Proti Italce od začátku dominovala. V utkání si jen jednou prohrála servis, vypracovala si 10 brejkbolových šancí a hlavně spáchala podstatně menší počet nevynucených chyb (13) než soupeřka (40), která jí častými minelami postup doslova darovala. Ani tentokrát se na kurtu nezdržela ani hodinu a půl.

"Nebyl to snadný zápas. Hrály jsme spoustu dobrých výměn a přišlo mi, že soupeřka má podobnou hru jako já. Bylo to těžké, ale jsem ráda, jak jsem se s tím popasovala," řekla na tiskové konferenci Vondroušová. "Jsem ráda za to, jak teď hraju. Přijde mi, že jsou tu náročné zápasy a i proto mě tyhle výsledky těší. Mám radost, že jdu dál," doplnila.

Ve třetím kole US Open je teprve podruhé v kariéře. Před pěti lety v něm v tie-breaku rozhodujícího setu přetlačila Kiki Bertensovou a následně nezvládla osmifinálovou bitvu s Lesjou Curenkovou. O vyrovnání maxima v tomto dějišti a celkově šestou účast ve druhém týdnu grandslamů se utká s Jekatěrinou Alexandrovovou. S Ruskou žijící v Praze má bilanci 3:1 a vyhrála s ní jediný dosavadní souboj na nejvyšším okruhu.

Bouzková – Martičová 6:1, 6:2

Marie Bouzková se v průběhu letošní sezony velmi dlouho trápila a vůbec se jí nedařilo navázat na na povedenou loňskou sezonu. Formu našla až s příchodem léta, během kterého na čtyřech z pěti turnajů vyhrála minimálně dvě utkání.

Na domácím Livesport Prague Open sice vypadla v roli obhájkyně titulu a nasazené jedničky hned v prvním kole, ale ve Wimbledonu došla do osmifinále a na US Open Series vyhrála už 7 z 9 zápasů.

V Montrealu a Cincinnati dokonce získala i dva skalpy hráček TOP 10 a přestože v Ohiu vzdala kvůli zdravotním potížím generálku na poslední grandslam sezony, hraje nyní své nejpodařenější US Open. Teprve loni juniorská šampionka z roku 2014 ve Flushing Meadows poprvé vyhrála zápas ve dvouhře žen a letos své maximum znovu vylepšila.

Pětadvacetiletá Češka ve dvou duelech neztratila ještě ani set. Po výhře nad domácí Ashlyn Kruegerovou nedala šanci Petře Martičové, Chorvatku v souboji hráček čtvrté světové desítky smetla 6:1, 6:2 a poprvé mimo Wimbledon postoupila do třetího kola grandslamu.

Turnajová jednatřicítka Bouzková měla většinu zápasu pod kontrolou, mírně si zkomplikovala jen závěr, kdy neproměnila tři mečboly. Nakonec ale duel po hodině a 19 minutách doservírovala. Jednatřicetiletou Chorvatku porazila i ve druhém vzájemném zápase.

O třetí grandslamové osmifinále a zajištění návratu do TOP 30 si Bouzková zahraje s loňskou finalistkou Ons Jabeurovou (h2h 0:1). Právě Tunisanka v jediném vzájemném střetnutí ukončila její dosud nejpovedenější grandslam, loni proti favoritce neudržela vedení ve čtvrtfinále Wimbledonu.

Nosková – Jabeurová 6:7, 6:4, 3:6

Trojnásobná grandslamová finalistka Jabeurová narazí na českou soupeřku ve čtvrtém ze sedmi posledních vystoupení na grandslamech. V červenci ve Wimbledonu porazila Petru Kvitovou a ve finále prohrála bitvu s Vondroušovou, ve čtvrtek ve druhém kole US Open zdolala Lindu Noskovou.

Osmnáctiletá rodačka ze Vsetína si na favorizovanou Tunsanku vyšlápla v lednu v Adelaide cestou do svého prvního finále na okruhu WTA, podruhé ale recept na členku TOP 10 nenašla. V New Yorku v boji o premiérový postup do třetího kole grandslamu podlehla o jedenáct let zkušenější soupeřce ze severu Afriky 6:7, 6:4, 3:6.

Světová pětka tentokrát předčila Češku v poměru vítězných míčů 47:30 a duel za více než dvě hodiny zvládla. Nosková nevyužila několik nadějných příležitostí. V tiebreaku prvního setu nedotáhla vedení 5:3 a v rozhodující třetí sadě nepotvrdila za stavu 3:2 výhodu brejku. V osmé hře přišla o servis ještě jednou a Jabeurová poté zakončila duel čtvrtým využitým mečbolem.

Plíšková - Burelová 4:6, 2:6

Karolína Plíšková měla nadějný vstup do sezony, když uhrála čtvrtfinále na Australian Open a v Dubaji. Od té doby se jí však vůbec nedaří a jediný solidnější výsledek předvedla už jen postupem mezi nejlepší osmičku na antuce ve Stuttgartu. Na konci dubna v německé hale zároveň dosáhla na svou poslední vítěznou sérii.

Dlouhodobou krizi neprolomila ani na oblíbeném US Open, kde si v roce 2016 zahrála finále a šest z posledních sedmi startů přetavila v postup do druhého týdne. Bývalé světové jedničce zatím nepomáhá k lepším výkonům a výsledkům ani nová trenérská dvojice složená z krajana Michala Fraňka a Kolumbijce Carlose Martíneze.

Statistiky zápasu Plíšková - Burelová

V prvním kole závěrečného grandslamu roku si snadno poradila s Elenou-Gabrielou Ruseovou a připsala si své teprve třetí vítězství od začátku května. Další však nepřidala a v následujícím kole jasně nestačila na Claru Burelovou. V úvodním dějství sice dokázala zlikvidovat manko dvou brejků a otočit z 0:3 na 4:3, nicméně v dalším průběhu zápasu už získala jen dva gamy a turnaj pro ni skončil po 70 minutách.

Zatímco Plíškovou čeká pád minimálně na 34. místo pořadí, mladá Francouzka bude po svém teprve druhém skalpu TOP 30 usilovat o své premiérové grandslamové osmifinále. Ve třetím kole dosud neuspěla na French Open 2020 ani loni právě v tomto dějišti, kdy prohrála se svou následující soupeřkou Arynou Sabalenkovou.

Běloruska vyhrála i druhý letošní zápas v New Yorku poměrem 6:3, 6:2. Po Maryně Zaněvské si poradila stejným skóre také s Jodie Burrageovou a dál útočí na svůj druhý grandslamový titul a rovněž sesazení obhájkyně loňského prvenství Igy Šwiatekové z tenisového trůnu. Vítězka letošního Australian Open potřebuje, aby Polka neuhrála v následujících dnech lepší výsledek než ona.

Do třetího kola se tak v New Yorku dostaly tři z deseti českých tenistek. Před Vondroušovou a Bouzkovou se to už ve středu povedlo Karolíně Muchové.

Pegulaová – Tigová 6:3, 6:1

Světová trojka Jessica Pegulaová smetla i druhou soupeřku se ztrátou pouhých čtyř gamů. Neškodnou Rumunku Patricii Tigovou přehrála 6:3, 6:1 a čtvrtý rok po sobě na domácím grandslamu nechybí ve třetím kole.

"V tom prvním setu jsem byla lehce nervózní. Řešila jsem problémy s raketou a nebyla jsem úplně v pohodě, ale ve druhém setu to už bylo lepší a můj výkon se stupňoval," řekla v pozápasovém rozhovoru na kurtu Pegulaová. Na každém grandslamu a celkově už šestkrát byla ve čtvrtfinále, ale semifinále ještě 'neudělala'.

O postup do osmifinále si devětadvacetiletá Američanka, jež v srpnu triumfovala na 'tisícovce' v Montrealu, zahraje znovu po měsíci s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou (h2h 3:1). "Bude to hodně těžké. Nejen tady hraje velmi dobře a věří si. Mohl by to být dobrý zápas," těší se Pegulaová.

Svitolinová zdolala po téměř třech hodinách boje 5:7, 6:4, 6:4 Anastasii Pavljučenkovovou, svou grandslamovou bilanci po mateřské vylepšila na 11:2 a sedmou účast v řadě v New Yorku proměnila minimálně ve třetí kolo.

• US OPEN •

New York, USA, tv. povrch, 65.000.020 dolarů

čtvrteční výsledky (31. 8. 2023) • Dvouhra - 2. kolo • Vondroušová (9-ČR) - Trevisanová (It.) 6:2, 6:2 Bouzková (31-ČR) - Martičová (Chorv.) 6:1, 6:2 Burelová (Fr.) - Kar. Plíšková (25-ČR) 6:4, 6:2 Jabeurová (5-Tun.) - Nosková (ČR) 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 Sabalenková (2-) - Burrageová (Brit.) 6:3, 6:2 Pegulaová (3-USA) - Tigová (Rum.) 6:3, 6:1 Kasatkinová (13-Rus.) - Keninová (USA) 2:6, 6:4, 6:4 Samsonovová (14-) - Korpatschová (Něm.) 6:3, 6:3 Keysová (17-USA) - Wickmayerová (Belg.) 6:1, 6:2 Alexandrovová (22-) - Curenková (Ukr.) 6:1, 6:3 Qinwen Zheng (23-Čína) - Kanepiová (Est.) 6:2, 3:6, 6:2 Svitolinová (26-Ukr.) - Pavljučenkovová (-) 5:7, 6:4, 6:4 Stearnsová (USA) - Tausonová (Dán.) 6:3, 6:0 Boulterová (Brit.) - Yafan Wang (Čína) 5:7, 6:1, 6:4 Bronzettiová (It.) - Lysová (Něm.) 6:3, 6:2 Minnenová (Belg.) - Vickeryová (USA) 6:3, 4:6, 6:4 • Čtyřhra - 1. kolo • Dabrowská/Routliffeová (16-Kan./N. Zél.) - Davisová/ Detiucová (USA/ ČR ) 4:6, 6:1, 6:0 S. Hsieh/Xin. Wang (8-Tchaj-wan/Čína) - L. Fruhvirtová /Osoriová ( ČR /Kol.) 4:6, 7:5, 6:2