Vondroušovou v Sokolově vítaly stovky lidí. I z malého města se dá dostat vysoko, říká

Vondroušová byla překvapená, kolik lidí ji dnes přišlo pozdravit. "Když jsem tady jako malá začínala hrát tenis, tak nikdo nečekal, že tu budu takhle stát po tomto turnaji. Prožila jsem tu krásný dětství a je krásné vidět, že i z malého města se dá dostat takhle vysoko," řekla Vondroušová fanouškům, kteří zaplnili polovinu náměstí.

Slavnostní přivítání připravil dům kultury společně s vedením města. Od radnice dostala čtyřiadvacetiletá hráčka lahev místního piva Permon s vlastní fotografií a balení gumových medvídků. "Vybrali jsme tyto dvě věci, protože je má ráda," řekl ředitel sokolovského domu kultury Tomáš Melč.

V Sokolově má Vondroušová stále část rodiny, i z toho důvodu se sem ráda vrací. Ráda si zahraje také na místních kurtech, na kterých ve čtyřech letech s tenisem začala. Tentokrát to ale nestihne, protože se hned vrací do Prahy kvůli pracovním povinnostem. Od tenisu si chce chvíli odpočinout. Na začátku srpna odletí do Montrealu na další turnaj.

Finační pomoc městu

Sokolovská rodačka město v minulosti finančně podpořila. Pro dětské oddělení místní nemocnice zakoupila několik speciálních přístrojů. Pomáhat má v plánu i dále. "Myslím si, že by se to mělo, když má člověk takové možnosti. Určitě potom něco vymyslíme," řekla ČTK.

Vedení města při sobotním wimbledonském finále, v němž hrála Vondroušová proti Uns Džábirové z Tuniska, zamýšlelo uspořádat veřejnou projekci na náměstí. Kvůli vysokým teplotám z toho ale nakonec sešlo. Zápas tak fanoušci sledovali alespoň v místních hospodách.

Tenistku slavnostně přivítalo město také před dvěma lety, kdy vybojovala stříbrnou medaili na olympiádě v Tokiu. Od vedení radnice tehdy získala Plaketu města.