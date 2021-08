Vrbenský ve Varšavě po čtvrt roce vyhrál dva zápasy po sobě

Michael Vrbenský si na začátku sezony v turecké Antalye odbyl debut na turnaji ATP a v květnu si zahrál semifinále na antukovém challengeru v Praze na Štvanici, kde letos jedinkrát dokázal vyhrát tři zápasy po sobě.



Od té doby ani jednou neporazil dva soupeře na jednom turnaji. Povedlo se mu to až tento týden na antukovém challengeru ve Varšavě, kde přerušil sérii pěti porážek a zvládl už dva třísetové duely.



Ve středu jednadvacetiletý Čech zdolal po odvrácení tří mečbolů Ukrajince Vitalije Sačka a následně v zápase druhého kola rozděleného deštěm do dvou dnů porazil 6-0 4-6 6-3 Belgičana Jeroena Vannestea.



Včera déšť utkání přerušil za stavu 6-0 a 2-3 při podání českého tenisty. Ten dnes druhý set k vítězství nedotáhl, ale ve třetím dějství byl úspěšnější a podruhé v sezoně postoupil do čtvrtfinále.



V něm se 328. hráč světa Vrbenský utká v sobotu s Chorvatem Ninem Serdarušičem. A pokud znovu zvítězí, měl by ještě v tentýž den bojovat proti vítězi souboje mezi Slovákem Lukášem Kleinem a Španělem Javierem Barrancem o premiérové challengerové finále.

• CHALLENGER VARŠAVA •

Polsko, antuka, 44.820 eur

páteční výsledky (27. 08. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Vrbenský (ČR) - Vanneste (Belg.) 6-0 4-6 6-3