Vrbenský vyhrál turnaj na pražské Spartě. Finále žen obstarají Kvitová s Muchovou

O POHÁR PREZIDENTA ČTS - Michael Vrbenský překvapivě ovládl mužskou soutěž turnaje O pohár prezidenta ČTS. Dvacetiletý talent ve finále na antukovém dvorci ve Stromovce v super tie-breaku porazil o tři roky staršího Zdeňka Koláře. O titul mezi ženami si to od 14:00 na tvrdém povrchu rozdají nejvýše nasazené Petra Kvitová s Karolínou Muchovou.

Mužskou soutěž na pražské Spartě překvapivě vyhrál Michael Vrbenský. Dvacetiletý Čech překvapil už před dvěma dny, když v super tie-breaku vyřadil českou jedničku Jiřího Veselého. Ve včerejším semifinále přehrál o dva roky mladšího Jiřího Lehečku a v dnešním finále porazil 6-4 6-7(5) 10-8 o tři roky staršího Zdeňka Koláře.

Zpočátku zápasu měl navrch Kolář a dostal se do vedení 3-1, jenže poté se začal trápit s puchýřem na pravé ruce, s nímž měl potíže už včera, a znovu se do tempa dlouho dostával. Vrbenský nakonec úvodní sadu otočil a ve druhém dějství vedl o brejk. Kolář se však do utkání zvládl vrátit a stav finále nakonec srovnal. Rozhodovat tak musel tie-break, v něm Vrbenský po vítězném returnu z bekhendu proměnil hned první mečbol.

"Je to pro mě cenné vítězství. Porazil jsem dva žebříčkově lepší hráče. Jsem rád, že jsem získal tři výhry," řekl Vrbenský, který trénuje na Spartě.

Daviscupový reprezentant Kolář odehrál celý turnaj s puchýřem v dlani pravé ruky, v které drží raketu. "Zkazil jsem proto velké množství balonů, ale o to víc jsem se musel soustředit, abych dostat balon do kurtu. I když jsem se nemohl na některé údery spolehnout, tak jsem bojoval, ale Michal podal vynikající výkon," řekl.



O ženské vítězce rozhodne souboj Kvitové s Muchovou

Kvitová i Muchová mají na pražskou Stromovku krásné vzpomínky. Kvitová předloni ovládla antukový turnaj WTA, Muchová na něm loni došla do finále. Kvitová se pokusí vylepšit svou skvělou bilanci s krajankami (47-10), s Muchovou se střetne premiérově. Muchovou momentálně vede David Kotyza, který Kvitové pomohl k oběma triumfům ve Wimbledonu.



Turnaje budou na našem území pokračovat

O pohár prezidenta ČTS je prvním turnajem na českém území po uvolnění opatření proti šíření nového typu koronaviru. Diváci do areálu pražské Sparty nesmí, u kurtu jsou pouze trenéři a manažeři, hlavní rozhodčí a tři lajnoví. Turnaj živě vysílá Česká televize.

Každý účastník obdržel za start 50 tisíc korun, z kterých přispěl na charitu dle vlastního uvážení. Vybraných 300 tisíc korun bylo napůl rozděleno mezi Nadaci Pohyb bez pomoci a Arcidiecézní charitu Praha na boj proti šíření nemoci covid-19.

Na zahajovací boje ve Stromovce navážou turnaje O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta vždy pro 16 hráčů a hráček. Každý turnaj bude mít i kvalifikaci a dotaci 980 tisíc korun, z které vítěz obdrží 150 tisíc. První z nich je na pořadu od 22. června, kdy se ve Starých Splavech uskuteční 19. ročník Macha Lake Open.

Předtím se odehraje úvodní díl soutěže družstev nazvané Barvy pro budoucnost. Na Spartě a na Štvanici je 1. kolo na programu 11. a 12. června. Na to naváže charitativní Tipsport Charity Cup, v kterém se proti sobě postaví týmy Karolíny Plíškové a Petry Kvitové, první část je v plánu na Štvanici od 13. do 15. června.

Tenisová sezona je kvůli pandemii přerušená minimálně do konce července.