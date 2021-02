Vyčerpaná Bouzková v Melbourne podlehla Kasatkinové a na premiérový titul stále čeká

Marie Bouzková letošní sezonu zahájila až přímo v Melbourne Parku a předvádí skvělé výkony. Na generálce vyhrála dva zápasy a v osmifinále sebrala set pozdější vítězce a světové jedničce Ashleigh Bartyové, na Australian Open v prvním kole potrápila světovou pětku Elinu Svitolinovou a na akci 250 se dostala podruhé v kariéře do finále turnajů WTA.

Dvaadvacetiletá Češka měla velmi blízko k premiérovému titulu, ale stejně jako loni v Monterrey (soupeřka Svitolinová) prohrála ve třech setech. Proti Darje Kasatkinové dokonce získala úvodní set, ve kterém bylo k vidění pět brejků.

Jenže po třech dalších odehraných gamech už Bouzkovou dostihlo vyčerpání z posledních dvou zápasů, kdy ve čtvrtfinále po téměř třech hodinách udolala Jil Teichmannovou a včera v semifinále po dvou odvrácených mečbolech a tříhodinovém boji světovou devítku Biancu Andreescuovou. Pražská rodačka přesto utkání po ošetření dohrála, ruské tenistce už však vzdorovat nedokázala a podlehla jí 6-4 2-6 2-6.

Pro Bouzkovou nejspíše australské léto ještě nekončí, jelikož je přihlášená také na podnik WTA 500 v Adelaide, který je na programu v příštím týdnu. V pondělním vydání žebříčku by se měla vrátit do Top 50, konkrétně na 48. místo, dvě příčky za své maximum. "Jsem smutná, že jsem nevyhrála, ale nechala jsem tam všechno a ty jsi hrála skvěle," pogratulovala Bouzková při vyhlášení soupeřce.

Kasatkinová, jež Bouzkovou ve třech setech přemohla i loni v ostravské hale, si na melbournské akci zahrála své první čtvrtfinále po loňské koronavirové pauze a následně i své první finále od podzimu 2018, kdy triumfovala v Moskvě. Třiadvacetiletá Ruska potvrdila zlepšenou formu od loňského září (bilance 18-6), připsala si svůj třetí titul a svou úspěšnost ve finále upravila na 3-3.

Daria Kasatkina wins her 1st title since 2018 Moscow and you can see how much it means to her.



The Russian defeats Marie Bouzkova 46 26 26 to win #PhillipIslandWTA. Great effort from Bouzkova who struggled after her 3+ hour MP-saving effort vs. Andreescu last night. pic.twitter.com/0yVKJdApY2