Vyčerpávající drama. Paul v nejdelším zápase v Acapulcu přemohl kamaráda Fritze

Tommy Paul na letošním Australian Open využil příznivého losu, postupem do semifinále dvakrát překonal své grandslamové maximum a ve světovém žebříčku se poprvé posunul do Top 20.



Nyní svou formu potvrzuje i v mexickém Acapulcu, kde si posedmé v kariéře vyšlápl na hráče Top 10 a podruhé postoupil do finále turnaje ATP.



V pátečním semifinále Paul přetlačil kamaráda Taylora Fritze. Sedm zápasů neporaženou světovou pětku zdolal 6-3 6-7 7-6 a ve vzájemné bilanci se ujal vedení 4-3. Zápas v náročných dusných podmínkách trval 3 hodiny a 25 minut a byl nejdelším v 30leté historii turnaje.



Paul mohl zápas ukončit už zhruba po hodině a půl, jenže mečbol za stavu 6-3 a 5-4 při svém podání nevyužil a o vítězství musel bojovat další téměř dvě hodiny. Ve třetím setu otočil vývoj z 1-3, za stavu 5-5 odvrátil čtyři brejkboly a v následném 12. gamu měl při servisu soupeře dva mečboly, nicméně využil až ten celkově čtvrtý v rozhodujícím tie-breaku.







"Proti Taylorovi to nikdy nebude snadné. Nedá vám žádný bod zadarmo, neustále máte pocit, že si všechno musíte uhrát sám. On měl ve třetím setu brejk a já začal cítit své tělo. Trefil jsem i pár divných servisů. On pak začal mít nějaké potíže se žaludkem a myslím, že jsem měl trochu štěstí. Oba jsme na kurtu bojovali," uvedl Paul.



Fyzickou náročnost zápasu dokumentovala situace ze závěru utkání. Fritz si před svým servisem odešel za lavičku 'odplivnout' do kbelíku, který umpireová sudí Eva Asderakiová raději hned odnesla mimo kurt.



"Nemůžu být šťastnější. Teď se hlavně těším na to, že se snad zítra budu cítit o trochu lépe," řekl spokojený, nicméně vyčerpaný Paul. 25letý Američan své dosud jediné finále na halovém podniku ATP 250 ve Stockholmu 2021 proměnil v titul, nyní si finále zahraje poprvé na akci ATP 500.



"Mým cílem pro tento rok je vylepšit své postavení v žebříčku a získat více trofejí. Zatím jsem na okruhu získal jen jednu. Nemůžete hrát o trofej, když nejste ve finále. Teď jsem se do něj dostal a doufám, že zítra odehraju další dobrý zápas a vybojuju zdejší trofej," těší se rodák z New Jersey.



O druhý triumf si Paul zahraje s Alexem de Minaurem (h2h 0-3), s nímž loni všechny tři vzájemné duely prohrál.



24letý Australan de Minaur v druhém semifinále zdolal po bezmála třech hodinách boje 3-6 7-5 6-2 Dána Holgera Runeho a připsal si jubilejní 10. skalp hráče Top 10. Do finále postoupil pojedenácté v kariéře a usilovat bude o celkově 7. titul. Turnaj ATP 500 může vyhrát poprvé.