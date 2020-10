Výjimka udělena. Turnaj WTA Premier v Ostravě se uskuteční!

Turnaj kategorie Premier v Ostravar Areně s dotací 528.500 dolarů se do kalendáře WTA dostal jako náhrada za čínské Zhengzhou. Pořadatelem je společnost Perinvest Group, s kterou se na akci podílí agentura PR Stars a marketingově společnost TK Plus.



Tomáš Petera z Perinvest Group se domluvil na jeho převzetí před měsícem a půl. "Takže jsme měli na přípravu, která normálně trvá deset měsíců, pár týdnů. To samotné je stres, covid necovid," podotkl Petera a dodal, že už takhle spí minimálně.



Jenže pět dní před startem kvalifikace byl turnaj v ohrožení. V Česku jsou totiž od pondělka zakázané sportovní soutěže, ale tenisový turnaj J&T Banka Ostrava Open 2020 dnes dostal stejně jako sobotní galavečer MMA v Brně povolení od hlavní hygieničky Jarmily Rážové akci uspořádat.



"I když jsem věřil, že to dopadne dobře, že povolení dostaneme, protože je turnaj covidově odizolovaný a ta bublina je opravdu dokonalá, tak je to samozřejmě úleva," řekl v rozhovoru pro ČTK Petera krátce poté, co podstoupil test na Covid-19.



Petera v posledních dnech žil v napětí, aby se na poslední chvíli všechno nezhroutilo. Zároveň se ale turnaj připravoval, stavěly se kurty a už přijely i hráčky na kvalifikaci. "To by byl hodně smutný příběh, kdybych je musel otočit a poslat domů," uvedl Petera.

EXEMPTION APPROVED!



We received an official exemption which allows us to make the tournament as planned despite the extraordinary COVID restrictions. pic.twitter.com/VFDRhDU2le — J&T Banka Ostrava Open 2020 (@JTBankaOpen) October 14, 2020



V konání turnaje věřil, jelikož pravidla pro pořádání tenisových turnajů jsou už tak nastavena velmi přísně. Hráčky bydlí v jednom hotelu a smějí pouze na tenis a zpět. Každých pět dnů podstupují test na covid-19, první hned po příjezdu.

"Hráčka přijede dezinfikovaným autem, jde rovnou do testovací místnosti a pak se zavře na pokoji na šestnáct až čtyřiadvacet hodin. Poté, co má negativní výsledek, dostane akreditaci a může hrát," popsal Petera. A kdyby byla pozitivní? "Dostane evakuační plán. Nehrozí, že by mohla někoho nakazit," řekl Petera.

Se zmíněným mnohastránkovým plánem opatření Petera seznámil s předstihem ostravskou hygienickou stanici, šéfa Národní sportovní agentury Milana Hniličku a minulý týden ho měl k dispozici i ministr zdravotnictví Roman Prymula. "To si myslím, že bylo klíčové, že měli manuál včas a měli to nastudované," řekl Petera.

Zatímco všechny sporty halové i venkovní v Česku stojí, tenistky se v Ostravě představí. Turnaj bez diváků v ochozech bude ostře sledován i kontrolován. "S tím počítáme. Hygiena už provedla několik kontrol v hale i na hotelu," řekl Petera.

Jedničkou bude Karolína Plíšková, přihlášené jsou i Petra Kvitová, Markéta Vondroušová či Karolína Muchová, volnou kartu dostane Barbora Strýcová. Přijet mají světová pětka Elina Svitolinová z Ukrajiny, Běloruska Aryna Sabalenková i její krajanka a trojnásobná grandslamová šampionka Viktoria Azarenková. Poslední se přímo do pavouku vešla 33. hráčka světa Ruska Jekatěrina Alexandrovová.

Nakonec nedorazí senzační vítězka Roland Garros Iga Šwiateková, která ukončila sezonu. Z původně přihlášených se odhlásily i grandslamové vítězky Španělka Garbiňe Muguruzaová, Američanka Sloane Stephensová, Němka Angelique Kerberová a Sofia Keninová z USA. Nakonec nedoarazí ani Kiki Bertensová z Nizozemska.

V kvalifikaci jsou z Češek Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Kristýna Plíšková a na kartu i Tereza Martincová. O postup bude usilovat i americká vycházející hvězda CoCo Gauffová. "Normálně se za její účast platí nemalé peníze, ale projevila zájem, že by ráda hrála, a je spokojená i s kartou do kvalifikace," řekl Petera.

Kvalifikace se bude hrát v sobotu a v neděli, hlavní soutěž začne v pondělí. Finále dvouhry a čtyřhry je na pořadu v neděli 25. října.