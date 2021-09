Vykašli se na tenis a studuj, zrazovali ji. Teď je Fernandezová ve finále US Open

Dcera bývalého ekvádorského fotbalisty a Filipínky, která se narodila v Montrealu, byla v sedmi letech vyřazena z tenisového programu v Quebeku. "Hodně lidí mně, mé rodině a mým snům nevěřilo," řekla Fernandezová po semifinále ve Flushing Meadows. "Opakovali, že ze mě profesionální hráčka nebude, že bych měla skončit a studovat. Pamatuju si jednu učitelku, teď se tomu směju, ale tenkrát to tak nebylo, která tvrdila, že to nikdy nedokážu."

Pochybovači nakonec k úspěchu Fernandezové pomohli. "Každý den jsem si v hlavě tu frázi opakovala a říkala si, že jim dokážu, že to zvládnu a naplním svoje sny," řekla.

Trénovat ji začal otec a Leylah vštěpoval víru ve vlastní síly. "Dokola mi říkal, že můj potenciál nemá žádné hranice. Nic není nemožné a že je potřeba tvrdě pracovat a jít si za tím."

Fernandezová prožila i pár let bez matky, která odjela pracovat do Kalifornie. "Byly to těžké roky, protože v deseti až třinácti letech mámu potřebujete," vzpomínala tenistka vysoká jen 168 centimetrů. "Viděly jsme se málo, a když jsme se setkaly, tak jsem měla pocit, že je to cizí a zároveň velmi blízká osoba. Ale prožili jsme toho jako rodina hodně," dodala.

Úspěchy začala sbírat už jako juniorka. Předloni si zahrála v této kategorii finále Australian Open a o pár měsíců později získala triumf na antukovém Roland Garros. Své tenisové kvality už rozvíjí na Floridě, kde žije, a letos se v Monterrey radovala z prvního titulu mezi ženami na okruhu WTA.

Místo řečí zpochybňujících její tenisový talent sklízí pochvaly od hvězd. K postupu do finále jí gratuloval argentinský tenista Juan Martín Del Potro a přes sociální sítě třeba basketbalisté Earvin "Magic" Johnson a Steve Nash, který semifinále sledoval v hledišti. "Táta mi ho dával za příklad a říkal: Makej jako Steve Nash. Třeba si spolu zahrajeme tenis," smála se Fernandezová.