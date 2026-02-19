Vyzyvatel Lehečky udeří s novou posilou. Pomáhá mu grandslamový vítěz a bývalý kouč Djokoviče
Lehečka se s aktuálně až 40. hráčem světa Filsem, který se vrací po zranění, utká už potřetí. V roce 2024 s ním prohrál třísetovou bitvu v Davis Cupu, ve které neudržel vedení, a loni s ním naopak otočil duel na Masters v Torontu.
Právě v Kanadě odehrál Francouz svůj poslední duel v loňském roce, zbytek sezony kvůli zranění vynechal a propadl se žebříčkem. Někdejší člen TOP 15 se do turnajového kolotoče vrátil až na začátku tohoto měsíce a hraje už svůj třetí turnaj. Zatím prohrál jen s členy elitní desítky a zdá se být v dobré formě.
Zpátky do horních pater žebříčku a návratu k těm nejlepším možným výkonům mu aktuálně pomáhá a wimbledonský vítěz z roku 2001 Ivaniševič. Chorvat v minulosti vedl především nejlepšího hráče všech dob Djokoviče, kterému pomohl k osmi z jeho rekordních 24 grandslamových titulů. Loni byl chvíli členem týmu Jeleny Rybakinové, který ale následně kvůli kontroverzi kolem Stefana Vukova opustil.
K prvnímu velkému titulu by Ivaniševič určitě rád pomohl i Filsovi. Francouz zatím získal na okruhu ATP tři tituly, dva z pětistovek. Na tisícovkách byl nejdál ve čtvrtfinále, které si zahrál loni v Indian Wells, Miami i Monte Carlu. Na grandslamu je jeho nejlepším výsledkem osmifinále ve Wimbledonu z roku 2024.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
https://youtu.be/rk7ITikbhs4?si=9iNrSRou-5XHaC8-