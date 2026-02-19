Vyzyvatel Lehečky udeří s novou posilou. Pomáhá mu grandslamový vítěz a bývalý kouč Djokoviče

DNES, 08:45
Jiří Lehečka (24) svého čtvrtfinálového soupeře na pětistovce v Dauhá velmi dobře zná a odehrál s ním už dva vzájemné duely. Tentokrát má však Arthur Fils (21) eso v rukávu. Francouzovi nově pomáhá bývalý wimbledonský šampion a dlouholetý trenér nejlepšího hráče všech dob Novaka Djokoviče Chorvat Goran Ivaniševič.
Arthuru Filsovi nově pomáhá Goran Ivaniševič (@ Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Lehečka se s aktuálně až 40. hráčem světa Filsem, který se vrací po zranění, utká už potřetí. V roce 2024 s ním prohrál třísetovou bitvu v Davis Cupu, ve které neudržel vedení, a loni s ním naopak otočil duel na Masters v Torontu.

Právě v Kanadě odehrál Francouz svůj poslední duel v loňském roce, zbytek sezony kvůli zranění vynechal a propadl se žebříčkem. Někdejší člen TOP 15 se do turnajového kolotoče vrátil až na začátku tohoto měsíce a hraje už svůj třetí turnaj. Zatím prohrál jen s členy elitní desítky a zdá se být v dobré formě.

Zpátky do horních pater žebříčku a návratu k těm nejlepším možným výkonům mu aktuálně pomáhá a wimbledonský vítěz z roku 2001 Ivaniševič. Chorvat v minulosti vedl především nejlepšího hráče všech dob Djokoviče, kterému pomohl k osmi z jeho rekordních 24 grandslamových titulů. Loni byl chvíli členem týmu Jeleny Rybakinové, který ale následně kvůli kontroverzi kolem Stefana Vukova opustil.

K prvnímu velkému titulu by Ivaniševič určitě rád pomohl i Filsovi. Francouz zatím získal na okruhu ATP tři tituly, dva z pětistovek. Na tisícovkách byl nejdál ve čtvrtfinále, které si zahrál loni v Indian Wells, Miami i Monte Carlu. Na grandslamu je jeho nejlepším výsledkem osmifinále ve Wimbledonu z roku 2024.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
12
Sincaraz
19.02.2026 09:55
Arthur "Boney" Fils ešte nie je vo svojom výkonnostnom tope a aj keby bol, tak ho musí šikovnejší tenista, ktorý nemá 90 % hry postavenej len na posilňovni a 10 % na tom, čo príde, poraziť
Reagovat
pantera1
19.02.2026 09:58
Arthur Boney Fils to je moc pěkné .
Reagovat
Georgino
19.02.2026 09:08
Tak holky jsou dnes v ohrožení (viz tam), Jiřímu zas hrozí úder od esa v rukávu Gorana. To budou hrát jako Austrálii (ve třech)? Jj, zdá se mi, že je celej svět dneska v ohrožení, čím nejvíc.
Reagovat
Sincaraz
19.02.2026 09:53
Už len prežiť dnešok a bude ... zajtrajšok a nemenej nástojčivé titulky
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 09:07
Arthur z dovozu se po těch trampotách se zády (myslím, že měl totožné zranění jako Lehy) dostal do slušné herní pohody. Očekávám velmi vyrovnaný mač a netroufám si tipnout, na kterou stranu se štěstěna přikloní.
Reagovat
pantera1
19.02.2026 09:11
Arturek si pěstuje pěkný afro. Mohl zaskakovat za bitva z Boney M.

https://youtu.be/rk7ITikbhs4?si=9iNrSRou-5XHaC8-
Reagovat
pantera1
19.02.2026 09:12
Borca .
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 09:15
Dneska mně ty predikce také dávají zabrat, viz player/planeta/pantera.
Reagovat
pantera1
19.02.2026 09:35
Mně taky, ale uznej nadpozemský, dokonolý panter to zní krásně .
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 10:11
To ano, ale ne ve spojení se Sinnerem.
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 09:13
To je trefné.
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 09:17
Než jsem si přečetl článek, marně jsem přemítal, co za mouřenína to na mně kouká z fotky. Arthur má asi rád retro 70.
Reagovat

