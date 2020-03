Wawrinka: Jsou to těžké časy. Nevíme, co bude dál

"Opouštím Los Angeles, abych se na chvíli vrátil domů. Jsou to divné časy a netušíme, co dál očekávat," napsal na Twitter čtyřiatřicetiletý Švýcar Wawrinka, který je aktuálně 17. mužem světového žebříčku.



"Doufám, že všichni zůstanete v bezpečí. Samozřejmě myslím na všechnu tu spoustu lidí po celém světě, kteří vložili měsíce práce do pořádání turnajů a teď jsou rušeny. A také na fanoušky, kteří se na turnaje chystali. Jsou to těžké časy, ale musíme zůstat silní," dodal bývalý třetí hráč světa.



Vedení ATP kvůli pandemii koronaviru vyhlásilo sedmitýdenní pauzu. Po Indian Wells zrušilo také podniky v Miami, Houstonu, Marrákeši, Monte Carlu, Barceloně a Budapešti.



Turnaje ATP se nezačnou hrát dříve, než v týdnu od 27. dubna, kdy jsou na programu menší antukové turnaje v německém Mnichově a portugalském Estorilu.

Leaving LA to head back home for a while. These are weird times and we have no idea what to expect next. I hope you are all staying safe!! I’m thinking of course a lot of all those in our world who have put months of work into events that are now cancelled & to the fans who were pic.twitter.com/VUTRKWRpql