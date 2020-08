Wawrinka potvrdil roli hvězdy. Na Štvanici slaví po 10 letech titul z challengeru

Stan Wawrinka se vzhledem k letošní situaci kolem pandemie koronaviru rozhodl nestartovat na turnajích ve Spojených státech a vynechává tak i US Open. Místo toho zůstává v Evropě a soustředí své síly směrem k Roland Garros, které má odstartovat 27. září.



Svou přípravu 35letý Švýcar zahájil v Praze na Štvanici, kde se tento týden konal první turnaj mužů po více než pětiměsíční pauze. A trojnásobný grandslamový šampion na svém prvním challengeru po deseti letech potvrdil roli favorita největší hvězdy.



V prvních čtyřech zápasech, včetně semifinále proti Michaelu Vrbenskému, sice Wawrinka musel pokaždé do tří setů, ale překvapení nikdy nepřipustil. Bez ztráty setu uspěla bývalá světová trojka a aktuálně 17. hráč světa až v dnešním finále, v němž si poradil za hodinu a tři čtvrtě 7-6 6-4 s o devět let mladším Rusem Aslanem Karacevem.



Karacev, kterému patří v pořadí ATP až 263. místo, švýcarské hvězdě v prvním setu statečně vzdoroval. Oba si udrželi podání, takže rozhodoval tie-break. V něm se ruský tenista ujal vedení 2-0, ale zbylé výměny ovládl zkušenější Švýcar.



Druhou sadu rozhodl třetí game, v němž Wawrinka proměnil druhý brejkbol a ujal se vedení 2-1. V dalších hrách už si tenisté udrželi servis a někdejší vítěz Australian Open, Roland Garros a US Open v desátém gamu využil druhý mečbol.







"Jsem šťastný, dnes to byl můj nejlepší zápas na turnaji. Soustředil jsem se, dobře jsem podával a jsem moc rád, že jsem získal trofej," komentoval Wawrinka, který ukončil tříleté čekání na turnajové vítězství. Naposledy titul slavil v květnu 2017 na podniku ATP 250 v Ženevě, kde získal celkově 16. titul.



Na challengeru hrál Wawrinka poprvé od června 2010, kdy na domácí antuce v Luganu obhájil triumf z předchozí sezony. Celkově dnes získal sedmý titul z turnajů této kategorie.



"Jsem rád, že tu můžu být, po tolika měsících bez tenisu. Byl to výborný turnaj. Šlo mi to, jak jsem očekával. Ještě nehraju nejlépe, jak umím. Proto jsem tady, abych odehrál nějaké zápasy a postupně se zlepšoval," prohlásil vítěz I. ČLTK Prague Open 2020 v rozhovoru pro Tenisový svět.



V příštím týdnu se Wawrinka v rámci rozehrání po koronavirové pauze představí znovu v Praze na dalším antukovém challengeru na kurtech Spojů na Žižkově.



Ve finále čtyřhry dnes neuspěl domácí pár Zdeněk Kolář a Lukáš Rosol, kteří podlehli 3-6 4-6 francouzské dvojici Pierre-Hugues Herbert a Arthur Rinderknech.

• CHALLENGER PRAHA / ŠTVANICE •

Česko, antuka, 137.560 dolarů

sobotní výsledky (22. 08. 2020) • Dvouhra - finále • Wawrinka (1-Švýc.) - Karacev (Rus.) 7-6(2) 6-4 • Čtyřhra - finále • Herbert/Rinderknech (Fr.) - Kolář/Rosol (ČR) 6-3 6-4