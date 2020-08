Wawrinka vzdal útok na druhý pražský titul, ze Spojů odstoupil kvůli zranění stehna

Stan Wawrinka se vzhledem k letošní situaci kolem pandemie koronaviru rozhodl nestartovat na turnajích ve Spojených státech a vynechává tak i US Open. Místo toho zůstává v Evropě a soustředí své síly směrem k Roland Garros, které má odstartovat 27. září.



Svou přípravu 35letý Švýcar zahájil v Praze. Do české metropoli si naplánoval dva challengery, na kterých startoval poprvé od roku 2010. A roli největšího favorita potvrzoval, když v sedmi zápasech nenašel přemožitele.



V sobotu triumfoval na Štvanici a tento týden na kurtech TJ Spoje se po výhrách nad Portugalcem Oliveirou a Nizozemcem Van de Zandschulpem dostal do čtvrtfinále. Po včerejším postupu ale oznámil, že v turnaji pokračovat nebude.



"S těžkým srdcem musím oznámit své odstoupení. Důvodem je zranění stehna, které mě trápí už několik dnů," uvedla bývalá světová trojka Wawrinka, jenž má ve sbírce grandslamové trofeje z Australian Open, Roland Garros a US Open.



"Chtěl bych všem poděkovat za to, že mi umožnili opět zahrát si znovu tenisové zápasy. Zároveň bych se chtěl omluvit svým fanouškům, že tento turnaj nemohu dokončit, jak bych si přál. Také bych chtěl poděkovat všem sponzorům, pořadatelům i Českému tenisovému svazu za to, jak vše dokázali v tak těžkých časech uspořádat," dodal 15. hráč světa.



Před Roland Garros má Wawrinka v plánu ještě turnaj Masters 1000 v Římě, který startuje 14. září.



Do semifinále na Žižkově se bez boje dostal Aslan Karacev, který se proti Wawrinkovi nedočká odvety za porážku ze štvanického finále. O druhé finále v řadě si 26letý Rus zahraje s Kazachem Dmitrijem Popkem, nebo Francouzem Arthurem Rinderknechem.