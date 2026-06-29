Wimbledon: Siniakové a dalším Čechům hrozí konec. Muchová musí zlomit hrozivou sérii
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 29. 6.
Češi v akci
Viďmanová (ČR) – Pegulaová (4-USA) | No.2 Court (12:00 SELČ)
Svrčina (ČR) – Tien (16-USA) | Court 17 (12:00 SELČ)
Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-) | Court 12 (15:30 SELČ)
Bartůňková (ČR) – Stearnsová (USA) | Court 7 (16:00 SELČ)
Siniaková (32-ČR) – Qinwen Zheng (Čína) | Court 14 (17:30 SELČ)
Krejčíková (ČR) – Klugmanová (Brit.) | No.3 Court (17:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Siniakové, Viďmanové a Svrčinovi hrozí konec
Kateřina Siniaková se jako poslední vešla mezi nasazené, ovšem los k ní byl naprosto nemilosrdný. Hned do prvního kola schytala olympijskou šampionku, grandslamovou finalistku a bývalou světovou čtyřku Qinwen Zheng. Shodou okolností se potkávají v úvodním kole Wimbledonu už potřetí a vždy měla navrch Češka, naposledy loni. Dokonce to má s čínskou hvězdou na trávě 3:0. Zheng vyhrála jen předloni na betonu v Miami. Siniaková bude mírnou kurzovou favoritkou, nicméně letos nemá dobrou singlovou formu a ještě nebyla ani ve čtvrtfinále. Navíc se jí moc nepovedla ani příprava na nejslavnější tenisový turnaj. Ideálně na tom však není ani Zheng, takže rozhodovat mohou maličkosti.
Jednoznačně nejtěžší výzvu v rámci pondělního programu má z českých zástupců Darja Viďmanová. Tu čeká premiéra v hlavní soutěži grandslamu a s největší pravděpodobností si vítězný debut nepřipíše. Nastoupí totiž hned v úvodu programu proti světové čtyřce a jedné z největších favoritek turnaje Jessice Pegulaové. Viďmanová měla v posledních týdnech velmi zajímavý program a stihla prostřídat všechny tři povrchy, přičemž naposledy se radovala z triumfu na betonu v Portugalsku. Pegulaová se představila pouze v Berlíně, kde vyřadila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou a padla až ve finále s Lindou Noskovou. Američanka je obrovskou favoritkou a měla by zvítězit hladce ve dvou setech.
Konec v prvním kole zřejmě čeká i Dalibora Svrčinu. Český mladík si zahraje hlavní soutěž ve Wimbledonu poprvé v kariéře. Nejslavnější turnaj si v minulosti vyzkoušel čtyřikrát, pokaždé ztroskotal v kvalifikaci a dohromady zaznamenal pouhé dvě výhry. Navíc se v posledních týdnech pohyboval na antukových challengerech, na žádný výraznější úspěch nedosáhl a přípravu na travnatý grandslam tedy neměl vůbec žádnou. Jeho protivník Learner Tien tak bude jednoznačným favoritem na postup. Nasazený Američan se neustále zlepšuje napříč všemi povrchy, nachází se na žebříčkovém maximu a měl by ve Wimbledonu minimálně obhájit loňskou účast ve druhém kole.
Muchová, Krejčíková a Bartůňková jsou favoritky
Karolína Muchová zahájí druhý grandslam po sobě duelem s Anastasijí Zacharovovou. S ruskou hráčkou měla potíže v úvodním setu na antukovém French Open, ovšem teď je v mnohem lepší formě a měla by od začátku do konce utkání naprosto dominovat. Na Wimbledon se naladila svým třetím kariérním triumfem a druhým v této sezoně, který vybojovala v sobotu v Bad Homburgu. Tam se musela vypořádat s vysokými teplotami, ale naštěstí moc sil neztratila a ve finále uspěla po skreči Naomi Ósakaové. Ve Wimbledonu byla už dvakrát ve čtvrtfinále, ovšem poslední čtyři starty zakončila hned v prvním kole. Tuto hrozivou sérii by měla s přehledem přerušit. Zacharovová by neměla českou jedničku v těchto podmínkách jakkoli ohrozit.
Favoritkou na postup do druhého kola bude také Barbora Krejčíková. Předloni předvedla ve Wimbledonu šokující triumf a došla si pro druhý grandslamový titul ve dvouhře. Velmi dobře si vzhledem k okolnostem vedla i loni a nebyla daleko od postupu do osmifinále. Její soupeřkou v prvním kole letošní edice bude domácí naděje a 17letá teenagerka Hannah Klugmanová. Hra Britky je na její mladý věk celkem vyspělá a s travnatým povrchem má už docela dost zkušeností. I tak by ale měla na kurtu dominovat Krejčíková, která měla solidní přípravu zahrnující finále v Hertogenboschi. Klugmanová figuruje až v páté stovce žebříčku a ještě nikdy neporazila hráčku z TOP 50 pořadí.
Trio českých favoritek uzavírá Nikola Bartůňková, která prožívá nejlepší období kariéry a takřka neustále stoupá žebříčkem. Profesionální turnaje na trávě začala hrát až před pár týdny a vede si fantasticky. Po finále na podniku WTA 125 v Birminghamu si zahrála díky skalpům Diany Šnajderové a Elise Mertensové čtvrtfinále na silně obsazené pětistovce v Berlíně, kde měla na lopatě světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, ale luxusní náskok nedotáhla. Wimbledon bude hrát poprvé v kariéře a měla by si poradit s Peyton Stearnsovou, která všechny tři zdejší starty zakončila v prvním kole. Američance se letos moc nedaří a výrazně zaostává za svým žebříčkovým maximem.
Pondělní program
CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)
1. Sinner (1-It.) – Kecmanovič (Srb.)
2. Sabalenková (1-) – Kostovičová (Srb.)
3. Yibing Wu (Čína) – Djokovič (7-Srb.)
NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)
1. Ružičová (Chorv.) – Raducanuová (30-Brit.)
2. Čilič (Chorv.) – Medveděv (8-)
3. Linetteová (Pol.) – M. Andrejevová (5-)
NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Viďmanová (ČR) – Pegulaová (4-USA)
2. Zheng (USA) – Norrie (26-Brit.)
3. Auger-Aliassime (3-Kan.) – Ševčenko (Kaz.)
4. Korpatschová (Něm.) – Gauffová (7-USA) / nejdříve v 17:30 SELČ
NO.3 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Jódar (23-Šp.) – Gill (Brit.)
2. Ruud (11-Nor.) – Hurkacz (Pol.)
3. Jacquemotová (Fr.) – Ósakaová (14-Jap.) / nejdříve v 15:30 SELČ
4. Krejčíková (ČR) – Klugmanová (Brit.) / nejdříve v 17:30 SELČ
COURT 12 (od 12:00 SELČ)
1. Sawangkaewová (Thaj.) – Chwaliňská (20-Pol.)
2. Rinderknech (25-Fr.) – Tarvet (Brit.)
3. Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-) / nejdříve v 15:30 SELČ
COURT 7 (od 12:00 SELČ)
1. Kovacevic (USA) – Van De Zandschulp (Niz.)
2. Borges (Portug.) – Boyer (USA)
3. Bartůňková (ČR) – Stearnsová (USA)
COURT 14 (od 12:00 SELČ)
1. Močizuki (Jap.) – Basing (Brit.)
2. Putincevová (Kaz.) – Mariaová (Něm.) / nejdříve ve 14:00 SELČ
3. Struff (Něm.) – Báez (Arg.)
4. Siniaková (32-ČR) – Qinwen Zheng (Čína)
COURT 17 (od 12:00 SELČ)
1. Svrčina (ČR) – Tien (16-USA)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
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Ruzicova Chorv. vs. Raducanu Brit.
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