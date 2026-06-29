Wimbledon: Siniakové hrozí konec, Muchová čelí děsivé sérii. Nastoupí i Krejčíková a Bartůňková

DNES, 06:00
Previews 51
V pondělí se rozehraje letošní ročník Wimbledonu a do nejslavnějšího tenisového turnaje vstoupí celkem šest českých zástupců. Kateřinu Siniakovou čeká hned v prvním kole velmi těžká výzva a konec hrozí i Darje Viďmanové a Daliborovi Svrčinovi. Naopak v roli favoritek nastoupí Karolína Muchová, předloňská šampionka Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková. Program startuje ve 12:00.
Profily hráčů (7)
Krejčíková Barbora
Siniaková Kateřina
Muchová Karolina
Svrčina Dalibor
Vidmanova Darja
Bartůňková Nikola
Kateřina Siniaková odehraje velmi těžké první kolo ve Wimbledonu (© ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 29. 6.

Češi v akci
Viďmanová (ČR) – Pegulaová (4-USA) | No.2 Court (12:00 SELČ)
Svrčina (ČR) – Tien (16-USA) | Court 17 (12:00 SELČ)
Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-) | Court 12 (15:30 SELČ)
Bartůňková (ČR) – Stearnsová (USA) | Court 7 (16:00 SELČ)
Siniaková (32-ČR) – Qinwen Zheng (Čína) | Court 14 (17:30 SELČ)
Krejčíková (ČR) – Klugmanová (Brit.) | No.3 Court (17:30 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Siniakové, Viďmanové a Svrčinovi hrozí konec

Kateřina Siniaková se jako poslední vešla mezi nasazené, ovšem los k ní byl naprosto nemilosrdný. Hned do prvního kola schytala olympijskou šampionku, grandslamovou finalistku a bývalou světovou čtyřku Qinwen Zheng. Shodou okolností se potkávají v úvodním kole Wimbledonu už potřetí a vždy měla navrch Češka, naposledy loni. Dokonce to má s čínskou hvězdou na trávě 3:0. Zheng vyhrála jen předloni na betonu v Miami. Siniaková bude mírnou kurzovou favoritkou, nicméně letos nemá dobrou singlovou formu a ještě nebyla ani ve čtvrtfinále. Navíc se jí moc nepovedla ani příprava na nejslavnější tenisový turnaj. Ideálně na tom však není ani Zheng, takže rozhodovat mohou maličkosti.

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Jednoznačně nejtěžší výzvu v rámci pondělního programu má z českých zástupců Darja Viďmanová. Tu čeká premiéra v hlavní soutěži grandslamu a s největší pravděpodobností si vítězný debut nepřipíše. Nastoupí totiž hned v úvodu programu proti světové čtyřce a jedné z největších favoritek turnaje Jessice Pegulaové. Viďmanová měla v posledních týdnech velmi zajímavý program a stihla prostřídat všechny tři povrchy, přičemž naposledy se radovala z triumfu na betonu v Portugalsku. Pegulaová se představila pouze v Berlíně, kde vyřadila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou a padla až ve finále s Lindou Noskovou. Američanka je obrovskou favoritkou a měla by zvítězit hladce ve dvou setech.

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Konec v prvním kole zřejmě čeká i Dalibora Svrčinu. Český mladík si zahraje hlavní soutěž ve Wimbledonu poprvé v kariéře. Nejslavnější turnaj si v minulosti vyzkoušel čtyřikrát, pokaždé ztroskotal v kvalifikaci a dohromady zaznamenal pouhé dvě výhry. Navíc se v posledních týdnech pohyboval na antukových challengerech, na žádný výraznější úspěch nedosáhl a přípravu na travnatý grandslam tedy neměl vůbec žádnou. Jeho protivník Learner Tien tak bude jednoznačným favoritem na postup. Nasazený Američan se neustále zlepšuje napříč všemi povrchy, nachází se na žebříčkovém maximu a měl by ve Wimbledonu minimálně obhájit loňskou účast ve druhém kole.

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Muchová, Krejčíková a Bartůňková jsou favoritky

Karolína Muchová zahájí druhý grandslam po sobě duelem s Anastasijí Zacharovovou. S ruskou hráčkou měla potíže v úvodním setu na antukovém French Open, ovšem teď je v mnohem lepší formě a měla by od začátku do konce utkání naprosto dominovat. Na Wimbledon se naladila svým třetím kariérním triumfem a druhým v této sezoně, který vybojovala v sobotu v Bad Homburgu. Tam se musela vypořádat s vysokými teplotami, ale naštěstí moc sil neztratila a ve finále uspěla po skreči Naomi Ósakaové. Ve Wimbledonu byla už dvakrát ve čtvrtfinále, ovšem poslední čtyři starty zakončila hned v prvním kole. Tuto hrozivou sérii by měla s přehledem přerušit. Zacharovová by neměla českou jedničku v těchto podmínkách jakkoli ohrozit.

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Favoritkou na postup do druhého kola bude také Barbora Krejčíková. Předloni předvedla ve Wimbledonu šokující triumf a došla si pro druhý grandslamový titul ve dvouhře. Velmi dobře si vzhledem k okolnostem vedla i loni a nebyla daleko od postupu do osmifinále. Její soupeřkou v prvním kole letošní edice bude domácí naděje a 17letá teenagerka Hannah Klugmanová. Hra Britky je na její mladý věk celkem vyspělá a s travnatým povrchem má už docela dost zkušeností. I tak by ale měla na kurtu dominovat Krejčíková, která měla solidní přípravu zahrnující finále v Hertogenboschi. Klugmanová figuruje až v páté stovce žebříčku a ještě nikdy neporazila hráčku z TOP 50 pořadí.

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Trio českých favoritek uzavírá Nikola Bartůňková, která prožívá nejlepší období kariéry a takřka neustále stoupá žebříčkem. Profesionální turnaje na trávě začala hrát až před pár týdny a vede si fantasticky. Po finále na podniku WTA 125 v Birminghamu si zahrála díky skalpům Diany Šnajderové a Elise Mertensové čtvrtfinále na silně obsazené pětistovce v Berlíně, kde měla na lopatě světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, ale luxusní náskok nedotáhla. Wimbledon bude hrát poprvé v kariéře a měla by si poradit s Peyton Stearnsovou, která všechny tři zdejší starty zakončila v prvním kole. Američance se letos moc nedaří a výrazně zaostává za svým žebříčkovým maximem.

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Pondělní program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)
1. Sinner (1-It.) – Kecmanovič (Srb.)
2. Sabalenková (1-) – Kostovičová (Srb.)
3. Yibing Wu (Čína) – Djokovič (7-Srb.)


NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)
1. Ostapenková (Lot.) – Dartová (Brit.)
2. Čilič (Chorv.) – Medveděv (8-)
3. Linetteová (Pol.) – M. Andrejevová (5-)


NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Viďmanová (ČR) – Pegulaová (4-USA)
2. Zheng (USA) – Norrie (26-Brit.)
3. Auger-Aliassime (3-Kan.) – Ševčenko (Kaz.)
4. Korpatschová (Něm.) – Gauffová (7-USA) / nejdříve v 17:30 SELČ


NO.3 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Jódar (23-Šp.) – Gill (Brit.)
2. Ruud (11-Nor.) – Hurkacz (Pol.)
3. Jacquemotová (Fr.) – Ósakaová (14-Jap.) / nejdříve v 15:30 SELČ
4. Krejčíková (ČR) – Klugmanová (Brit.) / nejdříve v 17:30 SELČ


COURT 12 (od 12:00 SELČ)
1. Sawangkaewová (Thaj.) – Chwaliňská (20-Pol.)
2. Rinderknech (25-Fr.) – Tarvet (Brit.)
3. Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-) / nejdříve v 15:30 SELČ


COURT 7 (od 12:00 SELČ)
1. Kovacevic (USA) – Van De Zandschulp (Niz.)
2. Borges (Portug.) – Boyer (USA)
3. Bartůňková (ČR) – Stearnsová (USA)


COURT 14 (od 12:00 SELČ)
1. Močizuki (Jap.) – Basing (Brit.)
2. Putincevová (Kaz.) – Mariaová (Něm.) / nejdříve ve 14:00 SELČ
3. Struff (Něm.) – Báez (Arg.)
4. Siniaková (32-ČR) – Qinwen Zheng (Čína)


COURT 17 (od 12:00 SELČ)
1. Svrčina (ČR) – Tien (16-USA)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

52
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hanz
29.06.2026 15:11
Svrčina taky do tenisu díru neudělá... takový žraso pro ostatní, bohužel... špatný servis a nedůrazný hity...
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frenkie57
29.06.2026 15:15
Njn, není to žádný hromburác, na silový tenis nejsou dispozice, tak hraje, co mu tělo dovolí.
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frenkie57
29.06.2026 15:09
Dalík už také dohrál, ale dokázal alespoň vzít Tienovi set v TB.
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frenkie57
29.06.2026 15:05
Včelka Mája dolítala a předčasně se vrací do svého úlu. Indispozice nohy jí zcela jasně limitovala a prohrála ve třetím setu šest gemů v řadě. Thajka se radovala, jako by vůbec neviděla, že je soupeřka zraněná.
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hanz
29.06.2026 15:10
Thajka bude kořist pro další ....viděl jsem jí chvíli, nedůrazná, slabý údery, halda chyb... akorát je tryskomyš, ale to jí moc na trávě nepomůže...
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frenkie57
29.06.2026 15:13
Ona to ví. Stejně jako ví, že si právě výrazně finančně pomohla, což jí nepochybně asi velmi těší. Jako každého.
Ale Chwalinské je mi líto, je to sympatická holka.
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Vlk-v-trave
29.06.2026 15:03
Maja konec... zranit se na MB, to je teda sileny... no hlavne aby to nemelo horsi nasledky, smutny pohled... hned v uvodu majoru...
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ABP
29.06.2026 15:09
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hanz
29.06.2026 15:03
Můnbolářka Chwalinská OUT... pro naše určo dobrá zpráva...
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Liverpool22
29.06.2026 15:09
smile
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Liverpool22
29.06.2026 15:03
Májo smile a zpátky na antuku smile
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Vlk-v-trave
29.06.2026 14:22
No myslim, ze ma Maja po Wimbledonu, na MB podvrtnuty kotnik, jeste na tom skluzu si na to lehla... delsi MTO, bandaz... a i ta chybujici Tajka dela problemy... jeste jsem si rikal, zeby se mohla vyhazet, ale i tak kdo vi, jak by dal hrala ve 2.kole...
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Vlk-v-trave
29.06.2026 14:24
Ted otazka, zda to Maja dohraje... asi to stoji za to... trebas to souperka neda... ale obecne to nevypada dobe...
Obecne footwork proste nema na trave zazity.. tak doufejme, ze to neskonci mnohem hure, nez jen prohrou...
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Georgino
29.06.2026 13:21
Tak Darja Viď. Hraje docela hezky s Pegulí, i Dalibor zlepšil výkon.
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Ela-fon-isi
29.06.2026 13:19
Děsivá série? Ozubené rakety? Dýky schované v gripu, míčky s novičokem... Vstup jen od 18+. Drama začíná!
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Georgino
29.06.2026 13:22
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horska.kraslice
29.06.2026 13:35
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Vlk-v-trave
29.06.2026 12:44
Maja vpohode, tajka neskodna... na rozjezd idealni... takovy trening... trochu to zatim i treningovou dynamiku pripomina... :-) Je mozne, ze se to rozjede... ale obe prozivaji premieru v MD... takze opatrne... jinak jsem tajku videl i na zivo (4 roky zpet)... a kvalitou stale nekde podobne... chybi ji nejaky posun....stale dela hodne UE ve smecich z nekterych jednoduchych uderu,... chybi lepsi kvalita uderu... vlastne se divim, ze presla prez kvaldu...
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tommr
29.06.2026 13:05
Nemám nic proti Chwalinské ale v sekci Muchové jí jako potenciální soupeřku Karolíny v R32 vidím hodně nerad ...
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Vlk-v-trave
29.06.2026 13:16
JJ blby los... ale Muska by si mela poradit, ikdyz kdo vi jestli se potkaji... znas to Wimbledon... :-)) Tam je spec. zbytec si delat vrasky co bude za 2 kola... Tajka hraje proste slabe... plno UE... servis slaby... krom toho je horko, mice jdou trochu vyse po odrazu... tak to je pro Maju i lepsi, ale tezko z tohodle zapasu cokoliv soudit...
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Vlk-v-trave
29.06.2026 14:25
No vidis... a asi si uz starosti delat nemusime... povrdtnuty asi kotnik... s Majou to spis nevypada uz ani na 2.kole... ma vice a vice problemu s pohybem...
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Vlk-v-trave
29.06.2026 14:25
*2.kolo
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kupa
29.06.2026 12:30
Pane Jirásku, nevím, zda to víte, ale konec hrozí úplně všem hráčkám, které nastoupí do prvního kola. Vy to asi nevíte, ale v tenise to není jako třeba na MS ve fotbale, nebo v hokeji, kde jedna prohra na začátku turnaje nic neznamená. Tady v prvním kole prohraje, a končí. A to může být úplně každá (ý)
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Ondřej.Jirásek
29.06.2026 12:31
Tento nesmyslný argument už jsem několikrát komentoval :)
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historik
29.06.2026 12:44
Nechápu, co je na tom argumentu nesmyslného. A navíc poslední dobou tu čteme článek s názvem, že někomu hrozí konec tak 4x do týdne. Což už je opravdu směšné. A navíc to odhaluje fakt, že kvalita lidí píšících do médií výrazně klesla. Velmi slabá slovní zásoba pak logicky vede ke stále se opakujícím stejným tutulkům, slovním spojením a klišovitosti.
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Ondřej.Jirásek
29.06.2026 12:48
Můžu poprosit o ty čtyři články do týdne, kde někomu hrozí konec?

A ano, ten argument je absolutně nesmyslný. Máme tady nějaké favority, outsidery a vyrovnané kurzy. Určitě všem nehrozí konec, je to prostě nesmysl. Alcarazovi proti kvalifikantovi na Roland Garros hrozí konec stejně jako Siniakové proti olympijské šampionce a grandslamové finalistce? Chce to přemýšlet, než člověk něco napíše.
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bardunek666
29.06.2026 12:57
To, že jsi tady zavedl bulvární titulky, to je naprd... Ale mohl by ses alespoň naučit přijímat kritiku.
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Ondřej.Jirásek
29.06.2026 12:58
O žádných bulvárních titulcích nevím, to se musíš podívat jinam a pak srovnávat. Kritiku přijímám samozřejmě a i opravím chybu, když to dává smysl. Ale tento argument je z mého pohledu nesmyslný. Je to můj názor, nemusíš souhlasit. To je v pořádku.
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chlebavevaju
29.06.2026 13:34
Ondřeji Jirásku, zvažte rezignaci na svoji funkci.
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LiJ
29.06.2026 14:25
To nehrozí
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ABP
29.06.2026 15:10
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LiJ
29.06.2026 14:32
Pan Jirásek je velmi pilný zpravodaj, nebýt jeho práce, tak se mnoho dozvíme. Nejde o spisovatele, nepíše román, jen mete smete vymete rozjetém a dennodenně hrozí tipy a přehledy a výsledky...
Je třeba si zvyknout, lepší to tu nebude.
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LiJ
29.06.2026 14:32
NEdozvíme - korekce
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Georgino
29.06.2026 13:17
No, je ta na úsměv ty hrozící konce, Nostradamus TP. A stereotypní to dost už je a bulvárem to trochu zavání.
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ABP
29.06.2026 15:10
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ABP
29.06.2026 15:10
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Drzymalski
29.06.2026 12:27
Co si vybrali na Eurosport 2?
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Vlk-v-trave
29.06.2026 12:05
\o/ WIMBLEDON \o/
Vrchol sezony.. .:-)))
Za chvili Maja na kurtu... uvidime, jak si z travou poradi...
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Vlk-v-trave
29.06.2026 12:05
s travou...
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Ondřej.Jirásek
29.06.2026 12:06
no proto
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Vlk-v-trave
29.06.2026 12:12
:-D varime se vsichni...
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Ondřej.Jirásek
29.06.2026 12:18
Bude líp, už brzo
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EdinaElwes
29.06.2026 09:21
Už zase hrozime.
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GaelM
29.06.2026 10:02
Lexo, ukaž jak se hrozí!
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makro99
29.06.2026 08:57
Dnešní headline je tedy mimořádně povedený... hrozí konec hrozivý... ani nevím, jak se tomuhle češtinářsky říká :)
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Ondřej.Jirásek
29.06.2026 10:03
Asi se mi včera už uvařil mozek Já si myslím, že se tomu říká, že jsem d.ebil
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annah
29.06.2026 10:44
Nejsi. Bude to tím vedrem. Napsat něco souvislého v tom vedru je téměř hrdinský čin.
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hanz
29.06.2026 06:30
É-myčka by měla dostat řádnou pokutu... ta věděla už před losem, že je na huntě a teď tam dají pro Sabýska nějakou trapku... anebo rovnou 4 roky jako Vondroušce...
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LiJ
29.06.2026 07:09
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LiJ
29.06.2026 07:09
4 roky jen tak někdo nezopakuje
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Diabolique
29.06.2026 06:22
NO 1 COURT od 14:00
Ruzicova Chorv. vs. Raducanu Brit.

Raducanu odstoupila :-(
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czrossi
29.06.2026 11:05
Ano.. E-myčka je mimo hru
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