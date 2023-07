Wimbledonský skalp Kordy ho nenakopnul. Veselý prohrál už sedm setů v řadě

Jiří Veselý se v dubnu vrátil do tenisového kolotoče po téměř osmiměsíční pauze zaviněné zraněním stehenního svalu a mluvil o restartu kariéry. Po čtvrt roce ale příliš důvodů k optimismu nemá – dál řešil drobné zdravotní potíže a z jedenácti zápasů vyhrál pouze tři.

Přitom před 14 dny si na úvod svého oblíbeného Wimbledonu vyšlápl na Sebastiana Kordu, očekáváný impuls pro další radostné momenty ale nedostal. V následujících třech duelech totiž ani jednou nezvítězil a navíc prohrál všech sedm setů.

Neuspěl ani na antukových challengerech proti soupeřům z hloubě světového žebříčku. V německém Braunschweigu v kvalifikaci prohrál s 301. hráčem světa Oriolem Rocou ze Španělska a dnes ve finském Tampere, kde hrál díky divoké kartě, podlehl 4:6, 1:6 Indu Sumitu Nagalovi, kterému ve světovém hodnocení patří 231. místo.

Zápas byl rozehrán v úterý, ale už po dvou gamech, v nichž oba tenisté neudrželi svůj servis, byl kvůli dešti přerušen. Středeční dohrávka byla vyrovnaná do stavu 4:4. Od té chvíle český tenista prohrál devět gamů v řadě a do hry se už vrátit nedokázal.

Sumit Nagal is a happy man after a great 6-4, 6-1 win over Jiri Vesely!



”Vesely is a great player, pretty much everyone in tennis knows him. Today break points went my way and I will not complain about it.” pic.twitter.com/xkyKGkU5jf