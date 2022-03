WTA nechce trestat jednotlivé tenistky za rozhodnutí ruské vlády

Zatímco v některých sportech jsou i jednotlivci z Ruska a Běloruska vyloučeni ze soutěží, tenisté mohou dál hrát jako neutrální sportovci. "Člověk nikdy neví, co budoucnost přinese. Ale mohu říct, že my jsme nikdy nebránili tenistkám v účasti na našem okruhu v důsledku toho, jaké politické postoje jejich vlády zaujímaly," řekl Simon v rozhovoru pro BBC. "Takže by se muselo stát něco opravdu zásadního, aby se to změnilo. Ale znovu říkám, nikdo zatím nevíme, kam tohle povede," dodal.

Britská vláda začala v uplynulých dnech řešit, za jakých podmínek by mohli ruští tenisté a tenistky startovat ve Wimbledonu. Podle ministra sportu Nigela Huddlestona by měli hráči jako Daniil Medveděv poskytnout ujištění, že nepodporují kroky ruského prezidenta Vladimira Putina. O přesné podobě takových záruk ale zatím není jasno a zástupci All England Clubu s vládou o podmínkách jednají.

Podle Simona by WTA musela změnit svůj postoj ke startu ruských a běloruských tenistek v případě, že by vlády jednotlivých zemí těmto hráčkám zakázaly vstup na své území. "Rozhodně si ale nemyslím, že by jednotliví sportovci měli být těmi, kdo jsou trestaní za rozhodnutí autoritářské vlády, která se dopouští hrozných, zavrženíhodných věcí," dodal.