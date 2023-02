Yibing Wu v Dallasu vyřadil Shapovalova. Má nejcennější skalp a je poprvé ve čtvrtfinále

Yibing Wu patřil k nejtalentovanějším čínským tenistům. V září 2017 ještě měsíc před svými 18. narozeninami vyhrál domácí challenger v Šanghaji a ve světovém žebříčku se vyšplhal do třetí světové stovky. Ale pak ho zastavily zdravotní potíže a přišel o tři sezony.



Loni v lednu se po tříleté pauze na kurty vrátil, jenže hned na první akci vzdal a další dva měsíce nehrál. Ovšem druhý pokus o comeback se mu již povedl. V dubnu hned vyhrál antukový turnaj ITF M15 na Floridě a od té doby strmě stoupá světovým žebříčkem.



Vyhrál tři challengery, na US Open při grandslamovém debutu prošel z kvalifikace až do 3. kola a v pondělí se jako teprve druhý Číňan v historii posunul mezi sto nejlepších tenistů světa.



A hned na první akci v roli hráče Top 100 prožívá nejpovedenější turnaj na okruhu ATP. V hale v Dallasu po premiérovém skalpu člena Top 30 postoupil poprvé do čtvrtfinále.



Yibing Wu, který si minulý týden zahrál finále na challengeru v Clevelandu, v 1. kole porazil domácího Michaela Mmoha a včera si poradil i s třetím nasazeným Kanaďanem Denisem Shapovalovem. Bývalou světovou desítku a aktuálně 27. hráče světa zdolal 7-6 6-4.



V úvodu zápasu sice Yibing Wu neudržel vedení 3-0 a za stavu 4-4 čelil brejkbolu, ale nakonec sadu v tie-breaku získal. Také na začátku druhého dějství přišel o výhodu brejku, znovu se však nenechal zlomit. Od stavu 2-3 vyhrál 4 z 5 gamů a po hodině a půl se mohl radovat. Soupeř mu pomohl osmi dvojchybami.

Wu can do



China's Wu Yibing gets his best career win by ranking, defeating 27th-ranked Shapovalov 7-6 6-4. #DalOpen pic.twitter.com/WlMReOPhL3 — Tennis TV (@TennisTV) February 9, 2023



"V posledních měsících hraju skvělý tenis. Doufám, že dál budu hrát takhle dobře. Všem fanouškům moc děkuju za podporu, zejména těm čínským. Slyším vás!" děkoval Yibing Wu v pozápasovém rozhovoru na kurtu.



"Jsem za všechna ta zranění vděčný, protože mi dala jinou osobní zkušenost. Dospěl jsem a uviděl, čeho mohu dosáhnout. Díky tomu teď hraju lepší tenis a více si ho užívám," dodal 23letý Číňan.



O postup do semifinále si Ying Wu zahraje v pátek s Australanem Jordanem Thompsonem, nebo s osmým nasazeným Francouzem Adrianem Mannarinem.







Na rozdíl od Shapovalova zvládl vstup do turnaje druhý nasazený Američan Frances Tiafoe, jenž odstartoval hladkou výhrou 6-1 6-3 nad krajanem Mackenziem McDonaldem. Čtrnáctý hráč světa zvítězil za necelou hodinu, když trefil 15 winnerů a udělal jen 5 nevynucených chyb.



"Hrál jsem dnes opravdu dobře. Pár týdnů jsem nehrál a teď jsem odhodlaný uspět. Australian Open pro mě skončilo brzy, takže jsem hladový a těší mě, že jsem vám dnes mohl ukázat dobrou show," řekl Tiafoe. Ve čtvrtfinále se utká s dalším krajanem Jeffreym Wolfem (h2h 1-0).