Z Adelaide se odhlásily také Muguruzaová, Bencicová, Džabúrová a Ostapenková

Třemi turnaji příští týden odstartuje sezona 2022 na okruhu WTA. Pořadatelům ale přibývají vrásky na čele, a to nejen vinou přísných protiepidemických opatření.



Podnik WTA 500 v Adelaide totiž postupně přichází o spoustu elitních hráček. Po odhlášení tria českých tenistek - bývalé světové jedničky Karolíny Plíškové (4. v WTA), vítězky French Open Barbory Krejčíkové (5.) a finalistky French Open Markéty Vondroušové (35.) - se organizátorům omluvily grandslamové a olympijské vítězky.



Bez udání důvodu se odhlásily dvojnásobná grandslamová šampionka a čerstvá vítězka Turnaje mistrů Španělka Garbiñe Muguruzaová (3.) a vítězka French Open z roku 2017 Lotyška Jelena Ostapenková (28.).



Ze seznamu přihlášených hráček zmizely také vítězka letošní olympiády Švýcarka Belinda Bencicová (23.) a Tunisanka Ons Džabúrová (10.), které měly před Vánoci pozitivní test na Covid-19 a potýkaly se s těžším průběhem nemoci. Minimálně Džabúrová už měla negativní výsledek posledního testu, na návrat na kurty se ale ještě očividně necítí.



Ze soutěže se tak odhlásily už čtyři hráčky Top 10, pět jich ale ve hře stále zůstává. Nechybí mezi nimi domácí světová jednička Ashleigh Bartyová, kterou čeká první akce od US Open, či polská obhájkyně titulu Iga Šwiateková. Duo doplňují Aryna Sabalenková, Maria Sakkariová a Paula Badosaová.



Z českých tenistek by měla startovat Petra Kvitová a na hranici kvalifikace a hlavní soutěže aktuálně figuruje Marie Bouzková.