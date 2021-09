Z kvalifikace až pro grandslamový titul! 18letá Raducanuová na US Open v souboji senzačních finalistek porazila Fernandezovou

Emma Raducanuová do letošní sezony naskočila až v červnu, kdy se vůbec poprvé představila v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Na domácí půdě ve Wimbledonu si po skalpech Vitalije Ďjačenkové, Markéty Vondroušové a Sorany Cirsteaové připsala svá první vítězství na této úrovni a na nejslavnějším turnaji světa prošla až do osmifinále, v němž vzdala Ajle Tomljanovicové.

V životní formě pokračovala i na amerických betonech, když vyhrála 18 z posledních 20 duelů. Po finálové účasti na podniku WTA 125k v Chicagu se na US Open bez ztráty jediného setu prostřílela z kvalifikace až k senzačnímu triumfu. V kvalifikaci se ještě rozehřívala a ve třech zápasech prohrála 16 gamů, v hlavní soutěži v sedmi utkáních soupeřkám dohromady povolila jen 34 her.

Osmnáctiletá Britka nedala šanci Stefanii Vögeleová (6-2 6-3; 24 vítězných úderů - 18 nevynucených chyb), Shuai Zhang (6-2 6-4; 27-11), Saře Sorribesové (6-0 6-1; 23-16), Shelby Rogersové (6-2 6-1; 18-14), olympijské vítězce Belindě Bencicové (6-3 6-4; 23-12), zkušené Marii Sakkariové (6-1 6-4; 16-17) ani další senzační finalistce Leylah Fernandezové (6-4 6-3; 22-25).

V historii první kvalifikantka ve finále grandslamů měla lepší vstup do utkání, ale brejk nepotvrdila. Na další šanci sebrat o dva měsíce starší soupeřce podání čekala až do desátého gamu, ve kterém proměnila v pořadí čtvrtý setbol.

Aktivnější byla i ve druhé sadě, v jejímž začátku se naopak nepodařilo brejk potvrdit Fernandezové. Raducanuová otočila skóre z 1-2 na 5-2 a na returnu měla dva mečboly. Fernandezová se však oběma hrozbám ubránila a za stavu 3-5 si vypracovala brejkbol. Raducanuová si ale při dokluzu zranila koleno, začala krvácet a podle pravidel musela podstoupila ošetření.

To se Fernandezové nelíbilo a celou situaci diskutovala se supervisorkou. Raducanuová poté zlikvidovala i druhé brejkbolové nebezpečí a po hodině a 51 minutách (její nejdelší zápas na turnaji) proměnila svůj třetí mečbol.

