Z Miami se odhlásil také Thiem. Potřebuju se resetovat, omluvil se

Dominic Thiem na loňském US Open získal první grandslamový titul, sezonu zakončil finálovým zápasem na Turnaji mistrů.



Letos se však 27letému Rakušanovi nedaří. Na ATP Cupu prohrál s Matteem Berrettinim, na Australian Open vypadl v osmifinále s Grigorem Dimitrovem, minulý týden v Dauhá skončil po druhém vystoupení na raketě Roberta Bautisty a dnes v Dubaji dokonce nestačil na 81. hráče světa Lloyda Harrise z Jihoafrické republiky.



Sám Thiem, který už pět zápasů v řadě nedokázal vyhrát bez ztráty setu, si ztrátu formy uvědomuje a proto si bere čas na odpočinek a přípravu na oblíbené antukové turnaje. V nadcházejících dvou týdnech tak nebude startovat na Masters v Miami.



"Právě teď nejsem v nejlepší formě. Potřebuju se trochu resetovat, abych byl čerstvý na antuku. Nacházím se teď v těžkém období a letět do Miami by nebylo správné rozhodnutí," oznámil Thiem.



Vliv na rozhodnutí rakouského tenisty mohla mít i jeho bilance na Miami Open, na kterém je jeho maximem čtvrtfinále z roku 2015. Poslední dva starty v letech 2017 a 2019 pro něj skončily pokaždé po dvousetové porážce v úvodním zápase (s Čoričem a Hurkaczem).



Indian Wells odloženo, Miami přichází o hvězdy

Dva březnové turnaje Masters 1000 ve Spojených státech 'Sunshine Double' jsou jednou z nejprestižnějších částí sezony, neboť jsou to jediné dvě akce, které se konají podobně jako grandslamy dva týdny a mají velmi štědrou dotaci.



Letos byl však s ohledem na pandemii koronaviru odložen podnik v kalifornském Indian Wells a pokud mají tenisté nějaké drobné 'bolístky', tak zvažují, zda do Ameriky poletí jen kvůli jednomu turnaji v Miami.



Z různých důvodů se před Thiemem odhlásili také další grandslamoví šampioni Španěl Rafael Nadal (záda), Švýcar Roger Federer (nedostatečná zápasová kondice) a další Švýcar Stan Wawrinka (únava). Nejistý je start světové jedničky Novaka Djokoviče, který od triumfu na Australian Open nehraje kvůli natrženému břišnímu svalu.



Z turnaje na Floridě se už omluvili i Argentinec Guido Pella, Australan Nick Kyrgios, Francouzi Richard Gasquet, Gilles Simon a Lucas Pouille, Španěl Pablo Andújar či Uruguayec Pablo Cuevas.



Startovní pole žen, které čeká rovněž prestižní podnik WTA 1000, zatím zůstává se všemi hvězdami. Z Top 50 se dosud omluvili jen Donna Vekičová, Barbora Strýcová a Su-Wei Hsieh.