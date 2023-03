Zákaz ve Wimbledonu zrušen. Rusové a Bělorusové budou moct letos startovat v All England Clubu

Ruští a běloruští tenisté budou moci jako neutrální a za splnění daných podmínek startovat letos ve Wimbledonu, oznámili dnes zástupci pořádajícího All England Clubu (AELTC). Loni kvůli invazi na Ukrajinu hráči z obou zemí na travnatý grandslam nesměli. Změnu postoje pořadatelů odsoudil ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba a vyzval britskou vládu, aby ruským a běloruským hráčům neudělila víza. Slavný turnaj začne 3. července.

"Naším záměrem je přijímat přihlášky od ruských i běloruských hráčů pod podmínkou, že budou hrát jako neutrální sportovci a splní příslušné podmínky," uvedli zástupci AELTC v prohlášení. Patří mezi ně, že nebudou vyjadřovat podporu ruské invazi, oběma zemím či jejich vůdcům nebo přijímat finanční prostředky od svých států či jimi provozovaných společností.

S tímto postojem se ale nechtějí smířit zástupci Ukrajiny. "Rozhodnutí Wimbledonu dovolit účast ruských a běloruských hráčů je nemorální. Ukončilo snad Rusko svou agresi a zvěrstva? Ne, jen se Wimbledon rozhodl vyjít vstříc dvěma spolupachatelům zločinu," napsal Kuleba na Twitteru. "Vyzývám vládu Spojeného království, aby hráčům odepřela víza," dodal.

Zástupci All England Clubu a britské tenisové asociace (LTA) loni nepustili tenisty z Ruska a Běloruska na své turnaje pod tlakem britské vlády. Profesionální organizace ATP a WTA, které účast tenistů z těchto států na svých turnajích neomezují, na protest rozhodly, že se ve Wimbledonu nebudou udělovat body do světového žebříčku. Zároveň LTA dostala pokutu milion dolarů od ATP a 750.000 dolarů od WTA.

AELTC statement regarding player entries for The Championships 2023 ⬇️ — Wimbledon (@Wimbledon) March 31, 2023

Tenisté Ruska a jeho spojence Běloruska smějí od loňského únorového začátku invaze na Ukrajinu startovat na turnajích jako neutrální sportovci bez státních symbolů a vlajek. Jen do Británie loni nemohli. Podle BBC se dnešní zrušení zákazu vztahuje i na přípravné turnaje před Wimbledonem včetně elitní tour v Queen's Clubu či Eastbourne.

"Nadále zcela odsuzujeme ruskou nezákonnou invazi a naše podpora zůstává s ukrajinským lidem. Bylo to neuvěřitelně obtížné rozhodnutí," řekl předseda AELTC Ian Hewitt. Oznámení přišlo tři dny poté, co Mezinárodní olympijský výbor (MOV) doporučil mezinárodním sportovním federacím, aby umožnily návrat neutrálních ruských a běloruských sportovců do soutěží.

Obě země mají mezi světovou tenisovou elitou své zástupce. V první desítce mužského žebříčku jsou dva Rusové: pětka Daniil Medveděv a sedmička Andrej Rubljov. Mezi ženami jsou Běloruska Aryna Sabalenková druhá a Ruska Darja Kasatkinová osmá.