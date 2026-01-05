Zakladatel Djokovič opouští PTPA. Nesouhlasí se současným směřováním organizace
"Po pečlivé úvaze jsem se rozhodl zcela odejít z PTPA," napsal Djokovič. K tomuto kroku ho vedly obavy ohledně transparentnosti, vedení organizace a způsobu, jakým byly jeho hlas a image prezentovány.
PTPA vloni v březnu podala žalobu na hlavní tenisové organizace ATP, WTA, mezinárodní federace ITF a agentury pro integritu tenisu ITIA kvůli kartelovým praktikám a řízení soutěží bez ohledu na blaho hráčů. Djokovič tehdy oznámil, že s některými aspekty žaloby nesouhlasí.
Hráčskou organizaci založil spolu s Kanaďanem s českými kořeny Vaskem Pospisilem, který loni ukončil profesionální kariéru, s cílem posílit zastoupení tenistů na okruhu a dát jim nezávislý hlas. "Ukázalo se, že mé hodnoty a přístup již nejsou v souladu se současným směřováním organizace," uvedl Djokovič.
"Dál se budu soustředit na svůj tenis, rodinu a budu tomuto sportu přispívat způsobem, který odráží mé principy a hodnoty. Přeji hráčům a všem zúčastněným hodně štěstí v jejich další činnosti, ale pro mě je tahle kapitola uzavřena," dodal.
