Základní skupiny finále Davis Cupu budou hostit Boloňa, Glasgow, Hamburk, Málaga

Týmy budou ve čtyřech čtyřčlenných skupinách usilovat vždy o dvě postupová místa do finále od 14. do 18. září. Vedení Davis Cupu se podle vyjádření na webu rozhodlo oddělit skupinovou a finálovou fázi na základě zpětné vazby od hráčů, aby jim ulevili v nabitém kalendáři. Turnaj pro osm nejlepších se tak bude hrát až 23.-27. listopadu, jeho pořadatel zatím určen není.

