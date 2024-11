Zamotaná skupina Turnaje mistrů s několika scénáři. Nejlepší pozici má Sinner, šance i pro další

Jannik Sinner (23) má před posledními zápasy ve skupině Ilieho Nastaseho nejvíce nakročeno do semifinále. Největší favorit a aktuální lídr žebříčku změří síly s bývalým šampionem Daniilem Medveděvem (28). Velkou šanci na postup ze skupinové fáze má také Taylor Fritz (27) díky nejspíše klíčovému vítězství nad Medveděvem. Američan bude plnit roli favorita proti debutantovi Alexovi de Minaurovi (25).

Fritz – De Minaur | 14:00 SEČ

Taylor Fritz může být se svou aktuální pozicí ve skupině Ilieho Nastaseho celkem spokojený. Sedmadvacetiletý Američan totiž zvládl na úvod nejspíše klíčový duel s Daniilem Medveděvem, bývalého šampiona dokonce porazil bez ztráty setu 6:4, 6:3. Následně dle očekávání nestačil na světovou jedničku a největšího favorita Jannika Sinnera (4:6, 4:6).

V tuto chvíli je několik scénářů, které mohou finalistovi nedávného US Open pomoct, nebo uškodit. Asi nejlepší by pro něj bylo, pokud by Sinner ve večerním utkání přehrál Medveděva. Při takovém výsledku by totiž měl šanci na postup do semifinále navzdory případné porážce s De Minaurem. S Australanem se ale utká už odpoledne a určitě nebude chtít na výhru domácí hvězdy spoléhat. Nejlepším možným scénářem pro Fritze je samozřejmě výhra ve dvou setech nad De Minaurem.

V podobné situaci byl na Turnaji mistrů také při jediném předchozím startu předloni. Tehdy začal skalpem Rafaela Nadala a ve druhém zápase podlehl Casperovi Ruudovi. V důležitém závěrečném duelu přetlačil ve třech setech rozjetého Félixe Augera-Aliassimeho a zajistil si semifinálovou účast. Od té doby na sobě ještě více zapracoval a očekává se, že proti trápícímu se De Minaurovi potvrdí roli favorita.

Vizitka Taylora Fritze. (@ Livesport / Enetpulse)

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Delray Beach (triumf); US Open, Mnichov (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Paříž (2. kolo)

Bilance: 50:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na halových betonech: 2:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 8:9 (kariérní 26:42)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (finále)

Fritz – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 3:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Paříž (2. kolo)

Cesta turnajem: Medveděv (6:4, 6:3), Sinner (4:6, 4:6)

Alex de Minaur nehraje po odstoupení z Wimbledonu v nejlepší formě ani kondici, takže je mezi elitou v Turíně ve značné nevýhodě. Není tak překvapením, že ještě nedokázal uhrát ani set, proti Jannikovi Sinnerovi a Daniilovi Medveděvovi dohromady získal jen 13 gamů.

Pro 25letého Australan je ovšem velkým úspěchem už to, že se poprvé v kariéře účastní Turnaje mistrů. Ještě nedávno se totiž v soubojích s nejlepšími hráči na světě ani na těch největších akcích nedokázal pravidelně prosazovat. "Turnaj mistrů je pro mě zatím neuvěřitelná zkušenost. Všechno je skvělé, tedy až na moje výsledky," řekl po druhé porážce ve skupině.

Navzdory jasným prohrám má stále velmi malou šanci projít do semifinále. Aby ale o tuto možnost nepřišel, tak musí porazit Fritze ve dvou setech a doufat, že set neztratí ani Sinner večer proti Medveděvovi. Ital by si takto zajistil postup z prvního místa a mezi De Minaurem, Fritzem a Medveděvem by rozhodla nejlepší úspěšnost vyhraných gamů.

Vizitka Alexe de Minaura. (@ Livesport / Enetpulse)

De Minaur – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Acapulco (triumf); Rotterdam (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Rotterdam (finále)

Bilance: 47:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na halových betonech: 11:6

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:8 (kariérní 18:47)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (čtvrtfinále)

De Minaur – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 0:2

Nejlepší výsledek: skupina (2024)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Antverpy (čtvrtfinále), Vídeň (semifinále), Paříž (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Sinner (3:6, 4:6), Medveděv (2:6, 4:6)

Vzájemná bilance: De Minaur vede 6:3. Australanovi se v minulosti v soubojích s Fritzem dařilo. Američan však učinil v letošní sezoně další progres, co se těch největších turnajů týče, kdežto De Minaur se v posledních měsících ve všech směrech trápil. Fritz tak půjde do utkání jako jasný favorit.

Sinner – Medveděv | 20:30 SEČ

Jannik Sinner byl před startem letošního Turnaje mistrů správně označen za největšího favorita. Tuto roli totiž zatím v Turíně plní na výbornou a poradil si 6:3, 6:4 s debutantem Alexem de Minaurem a 6:4, 6:4 s Taylorem Fritzem. V každém utkání nabídl jen jeden brejkbol a sám si jich vypracoval minimálně šest.

Třiadvacetiletý Ital nemá navzdory jasným výhrám stoprocentní jistotu postupu do semifinále. Šance, že se mu to nepodaří, je ovšem velmi malá. Pokud se nechce spoléhat na výsledek souboje mezi Fritzem a De Minaurem, tak jednoduše potřebuje získat jeden set proti bývalému šampionovi Medveděvovi.

Na Turnaji mistrů účinkoval i loni a na rozdíl od letošního ročníku měl před posledním zápasem ve skupině postup jistý. Přesto nešetřil energií a udolal v třísetové bitvě Holgera Runeho, čímž umožnil semifinálovou účast Novakovi Djokovičovi, s nímž pak prohrál ve finále. První místo ve skupině by pro něj mohlo být důležité i tentokrát, nicméně v semifinále by nastoupil jako favorit proti komukoli.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport / Enetpulse)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Šanghaj, US Open, Cincinnati, Halle, Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf); Peking (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Rotterdam (triumf)

Bilance: 67:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na halových betonech: 7:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 14:5 (kariérní 36:32)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (semifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (triumf)

Sinner – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 7:2

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: finále

Generálka: žádná

Cesta turnajem: De Minaur (6:3, 6:4), Fritz (6:4, 6:4)

Daniil Medveděv byl dost hlasitě kritizován za své chování v úvodním zápase s Taylorem Fritzem. Osmadvacetiletý Rus se ovšem po všech stránkách zlepšil a o dva dny později nedal šanci debutantovi Alexovi de Minaurovi. Duel s Fritzem byl nejspíše klíčový, protože nyní nemá boje o semifinále úplně ve svých rukách. Skončit ve skupině může i v případě vítězství nad Sinnerem, ale zároveň by mohl projít do semifinále, i když s Italem prohraje.

Bývalý lídr žebříčku je nejzkušenějším účastníkem letošního Turnaje mistrů, na kterém v minulosti startoval pětkrát. Letos však čelí celkem nové situaci, protože v minulosti dvakrát prošel do semifinále bez jediné porážky a ve stejném počtu případů nezískal ve skupině ani jednu výhru. Loni měl před posledním duelem ve skupinové fázi postup jistý a dvousetovou porážkou s Carlosem Alcarazem se zbavil rivala Alexandera Zvereva.

Jeho kariéra v posledních zhruba 16 měsících stagnuje. V tomto období není schopný vyhrávat proti svým největším rivalům (Sinner, Alcaraz a Novak Djokovič) a i kvůli tomu od loňského května nikde netriumfoval. V posledních 14 měsících odehrál celkem 12 soubojů se Sinnerem a Alcarazem a 11krát neuspěl.

Vizitka Daniila Medveděva. (@ Livesport / Enetpulse)

Medveděv – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Paříž (2. kolo)

Bilance: 46:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na halových betonech: 1:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 6:8 (kariérní 47:49)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (osmifinále), Wimbledon (semifinále), US Open (čtvrtfinále)

Medveděv – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 12:10

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Paříž (2. kolo)

Cesta turnajem: Fritz (4:6, 3:6), De Minaur (6:2, 6:4)

Vzájemná bilance: 7:7. Vzhledem k trápení Medveděva a dominanci Sinnera v této rivalitě v posledním roce si lze jen těžko představit, že by Itala dokázal porazit, navíc na jeho domácí půdě. Ruský tenista ale potřebuje ideálně uhrát alespoň jeden set a porážka by samozřejmě znamenala velmi malou naději na postup. Jeho situace se ještě více zkomplikuje, pokud Taylor Fritz odpoledne potvrdí roli favorita proti Alexovi de Minaurovi.

Scénáře skupiny Ilieho Nastaseho

Scénáře skupiny Ilieho Nastaseho. (@ TenisPortal)

Čtvrteční program

CENTRE COURT (od 11:30 SEČ)

1. Koolhof/Mektič (3-Niz./Chorv.) - Heliövaara/Patten (7-Fin./Brit.)

2. Fritz (5-USA) - De Minaur (7-Austr.) / nejdříve ve 14:00 SEČ

3. Granollers/Zeballos (2-Šp./Arg.) - Purcell/Thompson (5-Austr.) / nejdříve v 18:00 SEČ

4. Sinner (1-It.) - Medveděv (4-) / nejdříve ve 20:30 SEČ

Přehled dvouhry | Přehled čtyřhry