Zápas Rusek a příliš velká ukrajinská vlajka. Fanynka porušila pravidla a musela opustit hlediště

Žena opustila hlediště po opakované výzvě umpirové rozhodčí Morgane Laraové. Šéf ochranky ji následně informoval, že její vlajka odporuje předpisům. "Na základě našich pravidel, jež jsou uvedeny na webu turnaje, jsou zakázány vlajky či cedule větší než 18x18 palců (46x46 cm). Proto byla fanynka požádána, aby odstranila vlajku z kurtu, a když to udělala, mohla na turnaji zůstat," uvedli představitelé prestižního turnaje mužů a žen.

Nekomentovali, zda si na ukrajinskou vlajku stěžovaly ruské tenistky, což tvrdila vyvedená žena. "Tohle není Rusko, tohle jsou Spojené státy americké," řekla televizi Local 12. "Měli jsme ukrajinskou vlajku, ale nedělali jsme žádné hlouposti, nerušili jsme hráčky, jen jsem ji měla obalenou kolem sebe a poklidně a tiše jsem tam seděla," popsala svou verzi incidentu.

Při přerušení hry k ní přišla umpirová rozhodčí a řekla jí, že musí vlajku dát pryč. "Dostala jsem informaci, že to pobuřuje ruské hráčky. Odpověděla jsem: 'Nedám ji pryč'. Zápas pokračoval asi minutu nebo dvě a pak ke mně přišel člověk z ochranky a řekl mi: 'Paní, pokud neodejdete, zavolám policii'," řekla žena.

Video of some of this incident surfaced hours later on social media, via @trashytennispic.twitter.com/bYlFL38L9X