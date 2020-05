Zápas v týmovém boxu či večeře s Bouchardovou. Kanaďanka vydražila pro charitu 85 tisíc dolarů

Eugenie Bouchardová v době přerušené sezony také přispívá do boje s následky pandemie koronaviru. Vybrat částku na pomoc potřebným se rozhodla aukcí, do které vložila 'zážitkový balíček'.



Bývalá světová pětka Bouchardová zahájila aukci s počáteční částkou 2.500 amerických dolarů a nakonec po 37 příhozech vydražila 85.000 dolarů (2,1 milionů korun).



Vítěz aukce se za tuto částku může těšit na zajímavé zážitky. Pro dvě osoby získal možnost strávit čas na vybraném grandslamu s Bouchardovou, být v jejím trenérském boxu během zápasu, jít s ní na večeři a v ceně má i tři noci v hotelu a zápeční letenky.



K tomu získá podepsanou raketu a tenisky wimbledonské finalistky z roku 2014 a navíc se na 15 dní stane společně s 26letou kanadskou tenistkou tváří aplikace 15SOF (15 sekund slávy).



"85 tisíc? Jste úžasní! Tyhle peníze pomohou lidem, kteří to opravdu moc potřebují. Jsem na vás všechny pyšná. Všem děkuji za fakt, že jste toho byli součástí. Jste nejlepší fanoušci," reagovala na Twitteru dojatá finalistka z Wimbledonu 2014.



Bouchardová si tenisem vydělala na prize money 6,46 milionů dolarů (164 milionů korun). Aktuálně je až 328. hráčkou světa, letos stihla odehrát jen tři turnaje. V Aucklandu si zahrála čtvrtfinále, na Australian Open vypadla ve 3. kole kvalifikace a naposledy koncem ledna v Newport Beach v 1. kole utrpěla debakl s Alexou Glatchovou.

