Zátěž po pauze nevydržely Gasquetovi břišáky. V Montpellier vzdal čtvrtfinále

Richard Gasquet v uplynulých třech měsících léčil zranění kolena a v Montpellier hrál na prvním turnaji od loňského října. První dva zápasy proti silným, nicméně oblíbeným soupeřům vyhrál, když porazil krajana Gillesa Simona i Španěla Feliciana Lópeze, ve třetím vystoupení ho ale znovu zradilo zdraví.



Třiatřicetiletý Francouz v pátečním čtvrtfinále prohrával s Vaskem Pospisilem 1-6 a 0-1 ve chvíli, kdy se rozhodl utkání skrečovat kvůli zranění břišních svalů.



"Tělo ještě není připravené. Břišáky dostaly zabrat a hrozně to bolelo. Tři a půl měsíce jsem nehrál. Už postup do čtvrtfinále se rovnal zázraku. Ale vidím to nadějně, brzy budu snad zase ve formě," uvedl Gasquet.



Vítěz patnácti turnajů ATP Gasquet startoval v Montpellier podeváté a poosmé nechyběl ve čtvrtfinále. Sedmé finále v řadě ale šampion z let 2013, 2015 a 2016 přidat nedokáže.



29letý Pospisil, který v předchozích kolech vyřadil Slovince Aljaže Bedeneho a krajana Denise Shapovalova, se tak může těšit na své první semifinále od října 2015. Vyzve v něm druhého nasazeného Davida Goffina (h2h 0-2).



Belgičan Goffin ve čtvrtfinále porazil 6-3 7-6 loňského finalistu Francouze Pierrea-Huguese Herberta a vedení ve vzájemné bilanci s ním zvýšil už na 5-0.



Gaël Monfils v Montpellier ovládl premiérový ročník v roce 2010 a druhý triumf přidal o čtyři roky později. Letos se na domácí halovou akci vrátil po čtyřech letech jako nasazená jednička a roli favorita zatím zvládá.



Třiatřicetiletý Francouz si po obratu s krajanem Mannarinem poradil i s Norbertem Gombosem, jehož přehrál 6-3 6-4. Devětadvacetiletý Slovák se tak přes čtvrtfinále turnaje ATP nedostal ani na třetí pokus.



Monfils, který se na konci loňské sezony vrátil do Top 10, už patnáct let po sobě hrál na okruhu ATP vždy minimálně jedno finále. A tento týden má dobře nakročeno k tomu, aby tuto sérii prodloužil. Nicméně finálovou bilanci má mizernou 8-21.



O postup do 30. finále si světová devítka Monfils zahraje se Srbem Filipem Krajinovičem (h2h 1-0).

• ATP 250 MONTPELLIER •

Francie, tv. povrch / hala, 606.350 eur

páteční výsledky (07. 02. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Monfils (1-Fr.) - Gombos (SR) 6-3 6-4 Goffin (2-Belg.) - Herbert (Fr.) 6-4 7-6(5) Krajinovič (7-Srb.) - Barrere (Fr.) 6-2 7-5 Pospisil (Kan.) - Gasquet (Fr.) 6-1 1-0 skreč G.