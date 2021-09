Země javorového listu má v semifinále US Open dva zástupce. Auger-Aliassime je v něm jako první Kanaďan

Félix Auger-Aliassime si na US Open zahraje první grandslamové semifinále. Ve čtvrtfinále vedl 6-3 a 3-1, když jeho soupeř Španěl Carlos Alcaraz utkání kvůli zdravotním problémům ukončil. O postup do finále si jednadvacetiletý Kanaďan zahraje se světovou dvojkou Daniilem Medveděvem z Ruska.

"Nečekal jsem to, netuším, co se stalo," řekl k soupeřovu odstoupení Auger-Aliassime. "Myslím, že jsme hráli dobrý zápas, ale ten konec byl zvláštní. Ale co, postoupil jsem," řekl Auger-Aliassime.

Osmnáctiletý Alcaraz důvod skreče neupřesnil. "Je těžké ukončit vydařený turnaj takhle, ale neměl jsem na výběr. Na prvním místě se musím starat o tělo a necítil jsem se dobře natolik, abych mohl pokračovat," prohlásil.

Auger-Aliassime je prvním kanadským semifinalistou dvouhry mužů na US Open, mezi poslední čtveřici hráčů ve Flushing Meadows navíc postoupil jako nejmladší hráč od Juana Martína del Potra v roce 2009. Argentinec tehdy nakonec získal titul.

Kanada díky Augeru-Aliassimovi bude mít v semifinále dvojnásobné zastoupení, protože mezi ženami bude nečekaně bojovat o finále Leylah Fernandezová. "Pro Kanadu a Quebec je to skvělé," prohlásil Auger-Aliassime.

"Kluk a holka z Montrealu, oba ve stejný čas v semifinále US Open. Nikdy by mě nenapadlo, že se něco takového může stát," přidal patnáctý hráč světa, kterého trénuje Toni Nadal, strýc a bývalý kouč Rafaela Nadala.