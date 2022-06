Ženský tenis je méně atraktivní než mužský, řekla šéfka Roland Garros Mauresmová

Ředitelka Roland Garros Amélie Mauresmová považuje současný ženský tenis za méně zajímavý než ten mužský. Proto hráli muži devět z deseti večerních zápasů tohoto ročníku pařížského grandslamu. Ženám k nasazení do "night session" nepomohlo ani to, že antukovému grandslamu poprvé šéfuje někdejší ženská světová jednička.

Každý den vybíralo vedení turnaje jeden zápas pro duel v atraktivním čase od 20:45. "Připouštím, že to bylo těžké," řekla Mauresmová novinářům. Prý se pokaždé snažila najít šlágr v ženském pavouku, ale většinou marně. "V této éře, ve které nyní jsme, nemám pocit, že jsou ženy atraktivnější. To je hlavní důvod pro mužské zápasy," uvedla dvaačtyřicetiletá Francouzka. Jako žena a bývalá tenistka cítila, že má právo něco takového vyslovit. Její slova ale nezůstala bez reakce mezi elitními tenistkami.

"Je to osobní názor každého, jestli má radši mužský, nebo ženský tenis, nebo oba stejně. Myslím si ale, že ženský tenis má spoustu výhod. Někteří mohou tvrdit, že je nepředvídatelný a dívky nejsou stabilní, ale na druhou stranu právě tohle může být opravdu atraktivní a může to zajímat více lidí," uvedla světová jednička Polka Iga Šwiateková ještě před tím, než včera prodloužila sérii výher na 34 zápasů a postoupila do finále.

Její čtvrtfinálová soupeřka Jessica Pegulaová tvrdí, že nejlepší cestou jak zvýšit zájem o jakýkoliv sport je dát mu šanci ukázat své kvality. "Samozřejmě je to trochu zklamání, když slyšíte její zdůvodnění, zvlášť když je to ženská grandslamová šampionka. Ale snad to dokážeme změnit," uvedla Američanka.

Jediným ženským zápasem nasazeným do večerního času bylo utkání druhého kola, v němž domácí Alizé Cornetová porazila někdejší vítězku Roland Garros Lotyšku Jelenu Ostapenkovou.