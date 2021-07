Zidanšeková v Lausanne otočila finále s Burelovou a slaví první titul

Tamara Zidanšeková za celý turnaj nenarazila na členku elitní stovky žebříčku, přesto měla nečekané potíže s Marinou Mělnikovovou (182. v WTA), Mandy Minellaovou (242.), Luciou Bronzettiovou (241.), Marynou Zaněvskou (193.) i v dnešním finále s Clarou Burelovou (125.).

Obzvláště proti 20leté Francouzce byla na pokraji vyřazení, když prohrávala o set a brejk a za stavu 5-5 v tie-breaku byla jen dva míčky od porážky. Zkrácenou sadu však i díky zkušenostem urvala na svou stranu a v rozhodujícím dějství už soupeřce povolila jediný game.

First WTA title SECURED ✅



@tamara_zidansek comes back from the brink in Lausanne to defeat Burel!



#LadiesOpenLausanne