ŽIVĚ: Daviscupová premiéra pro český debl. Přidají Rikl s Nouzou rozhodující třetí bod?

DNES, 11:45
Aktuality 0
DAVIS CUP - Čeští tenisté dnes potřebují získat bod, aby v kvalifikaci Davisova poháru porazili Švédsko a postoupili do zářijového druhého kola. Tým kapitána Tomáše Berdycha vede v Jihlavě 2:0, Jiří Lehečka (24) i debutant Dalibor Svrčina (23) zvítězili v sobotních dvouhrách bez ztráty setu.
Profily hráčů (7)
Goransson Andre
Rikl Patrik
Nouza Petr
Grevelius Erik
Patrik Rikl a Petr Nouza zabojují o třetí bod pro český tým. (@ Belga / ddp USA / Profimedia)

12:00 Rikl/Nouza - Göransson, Grevelius

Od 12:00 je na programu čtyřhra, do níž Berdych nominoval nováčky Petra Nouzu a Patrika Rikla. Švédové nahlásili dvojici Erik Grevelius, André Göransson. V následných dvouhrách by pak proti sobě měli nastoupit Lehečka s Olliem Wallinem a Svrčina s Dragosem Nicolaem Madarasem.

Vítěz narazí v druhém kole na lepšího z dvojice Maďarsko - USA, Američané rovněž po prvním dnu vedou 2:0. Finálová část pro nejlepších osm týmů se uskuteční v listopadu v Boloni. Češi obhajují účast ve čtvrtfinále, v němž loni nestačili na Španělsko.

Výsledky Světové skupiny Davisova poháru

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, ČTK
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist