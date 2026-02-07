ŽIVĚ: Daviscupová premiéra pro český debl. Přidají Rikl s Nouzou rozhodující třetí bod?
12:00 Rikl/Nouza - Göransson, Grevelius
Od 12:00 je na programu čtyřhra, do níž Berdych nominoval nováčky Petra Nouzu a Patrika Rikla. Švédové nahlásili dvojici Erik Grevelius, André Göransson. V následných dvouhrách by pak proti sobě měli nastoupit Lehečka s Olliem Wallinem a Svrčina s Dragosem Nicolaem Madarasem.
Vítěz narazí v druhém kole na lepšího z dvojice Maďarsko - USA, Američané rovněž po prvním dnu vedou 2:0. Finálová část pro nejlepších osm týmů se uskuteční v listopadu v Boloni. Češi obhajují účast ve čtvrtfinále, v němž loni nestačili na Španělsko.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře