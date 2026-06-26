ŽIVĚ: Losuje se Wimbledon! Soupeře se dozví 14 českých tenistů
Z kvalifikačních bojů nepostoupil do hlavní soutěže letošního ročníku Wimbledonu žádný z českých zástupců. Dokonce všech osm nadějí skončilo hned v prvním kole. I tak ale bude mít Česko v hlavní fázi nejslavnějšího tenisového turnaje velmi početné zastoupení.
Na posvátné trávě v All England Clubu se představí celkem 14 českých tenistů. Mezi nasazenými jsou Nosková, Muchová, Bouzková, Siniaková, Lehečka a Menšík. Na nasazenou hrozbu tedy mohou narazit nejdříve ve třetím kole.
A už před polednem by se měli všichni Češi dozvědět soupeře pro první kolo. Od 11:00 našeho času se totiž začne losovat ženská i mužská dvouhra. Rozlosování můžete sledovat živě na oficiálním webu Wimbledonu a také jeho účtu na YouTube. Hlavní soutěž vypukne v pondělí 29. června.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Soupeři českých tenistů v 1. kole
Nosková (9-ČR) – xxx
Muchová (10-ČR) – xxx
Bouzková (21-ČR) – xxx
Siniaková (32-ČR) – xxx
Plíšková (ČR) – xxx
Krejčíková (ČR) – xxx
T. Valentová (ČR) – xxx
Bartůňková (ČR) – xxx
Bejlek (ČR) – xxx
Viďmanová (ČR) – xxx
Lehečka (13-ČR) – xxx
Menšík (15-ČR) – xxx
Kopřiva (ČR) – xxx
Svrčina (ČR) – xxx
Možná čtvrtfinále
Bude doplněno.
Velký přehled Wimbledonu
Komentáře
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Bude to napinak... hlavne preji, aby se nepotkavali schopni hraci, hracky na trave v prvnich kolech, k cemuz posledni dobou dochazelo... :-)