ŽIVĚ: Losuje se Wimbledon! Soupeře se dozví 14 českých tenistů

DNES, 10:00
Aktuality 5
Celkem 14 českých tenistů se už brzy dozví svého soupeře pro první kolo nejslavnějšího tenisového turnaje na světě. V 11:00 se totiž losuje Wimbledon a v pořadí třetí grandslamový podnik letošní sezony. Mezi nasazenými jsou Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Jiří Lehečka a Jakub Menšík.
Profily hráčů (7)
Plíšková Karolína
Krejčíková Barbora
Siniaková Kateřina
Muchová Karolina
Bouzková Marie
Kopřiva Vít
Lehečka Jiří
Svrčina Dalibor
Nosková Linda
Vidmanova Darja
Bartůňková Nikola
Bejlek Sara
Valentova Tereza
Menšík Jakub
Linda Nosková došla loni ve Wimbledonu do osmifinále (© ČTK / AP / Alastair Grant)

Z kvalifikačních bojů nepostoupil do hlavní soutěže letošního ročníku Wimbledonu žádný z českých zástupců. Dokonce všech osm nadějí skončilo hned v prvním kole. I tak ale bude mít Česko v hlavní fázi nejslavnějšího tenisového turnaje velmi početné zastoupení.

Na posvátné trávě v All England Clubu se představí celkem 14 českých tenistů. Mezi nasazenými jsou Nosková, Muchová, Bouzková, Siniaková, Lehečka a Menšík. Na nasazenou hrozbu tedy mohou narazit nejdříve ve třetím kole.

A už před polednem by se měli všichni Češi dozvědět soupeře pro první kolo. Od 11:00 našeho času se totiž začne losovat ženská i mužská dvouhra. Rozlosování můžete sledovat živě na oficiálním webu Wimbledonu a také jeho účtu na YouTube. Hlavní soutěž vypukne v pondělí 29. června.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

 

Soupeři českých tenistů v 1. kole

Nosková (9-ČR) – xxx
Muchová (10-ČR) – xxx
Bouzková (21-ČR) – xxx
Siniaková (32-ČR) – xxx
Plíšková (ČR) – xxx
Krejčíková (ČR) – xxx
T. Valentová (ČR) – xxx
Bartůňková (ČR) – xxx
Bejlek (ČR) – xxx
Viďmanová (ČR) – xxx


Lehečka (13-ČR) – xxx
Menšík (15-ČR) – xxx
Kopřiva (ČR) – xxx
Svrčina (ČR) – xxx

 

Možná čtvrtfinále

Bude doplněno.

Velký přehled Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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PTP
26.06.2026 10:47
Pro chlapy : když Djokoviče, tak do prvního kola!
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Vlk-v-trave
26.06.2026 10:35
Super.... Ondra nam pripravil zivak na losovani... :-))

Bude to napinak... hlavne preji, aby se nepotkavali schopni hraci, hracky na trave v prvnich kolech, k cemuz posledni dobou dochazelo... :-)
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Ondřej.Jirásek
26.06.2026 10:41
Už dlouho máme na los vždycky živák tady na TP Snad budou mít Češi dobrý los :)
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horska.kraslice
26.06.2026 10:12
Katka se vešla mezi nasazené, gratulace a snad ji bude los přát. Byla už někdy na GS nasazená?
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The_Punisher
26.06.2026 10:49
Myslim, ze urcite ano. Mozna RG?
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horska.kraslice
26.06.2026 10:09
Tak ať nám losy přeji
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