ŽIVĚ: Muchová čelí velké hrozbě. O čtvrtfinále v Berlíně bojuje s grandslamovou šampionkou
Keysová – Muchová | 15:30
Muchová začala travnatou část sezony jasnou výhrou nad čínskou veteránkou Shuai Zhang, ovšem ve druhém kole v Berlíně bude mít podstatně těžší soupeřku. Aktuální česká jednička totiž vyzve grandslamovou šampionku Keysovou, s níž po vyrovnaném průběhu prohrála oba předchozí souboje. Šance na vítězství jsou naprosto vyrovnané.
V Berlíně startuje Muchová potřetí v kariéře a premiérově dokázala překročit první kolo. V německé metropoli se snaží odčinit velmi nepovedený závěr antukového jara, které zakončila krachem v úvodním zápase v Římě a nečekaným vyřazením ve třetím kole French Open.
Ve čtvrtfinále může Muchová doplnit krajanky Nikolu Bartůňkovou a Lindu Noskovou.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
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