ŽIVĚ: Muchová čelí velké hrozbě. O čtvrtfinále v Berlíně bojuje s grandslamovou šampionkou

DNES, 15:10
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WTA BERLÍN - Karolína Muchová za několik minut rozehraje velmi těžký souboj o čtvrtfinále na trávě v Berlíně. Aktuální česká žebříčková jednička bude čelit grandslamové šampionce Madison Keysové, se kterou prohrála oba předchozí vzájemné souboje. Zápas vám nabídneme v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Keys Madison
Karolína Muchová bojuje o čtvrtfinále v Berlíně (© FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Keysová – Muchová | 15:30

Muchová začala travnatou část sezony jasnou výhrou nad čínskou veteránkou Shuai Zhang, ovšem ve druhém kole v Berlíně bude mít podstatně těžší soupeřku. Aktuální česká jednička totiž vyzve grandslamovou šampionku Keysovou, s níž po vyrovnaném průběhu prohrála oba předchozí souboje. Šance na vítězství jsou naprosto vyrovnané.

V Berlíně startuje Muchová potřetí v kariéře a premiérově dokázala překročit první kolo. V německé metropoli se snaží odčinit velmi nepovedený závěr antukového jara, které zakončila krachem v úvodním zápase v Římě a nečekaným vyřazením ve třetím kole French Open.

Ve čtvrtfinále může Muchová doplnit krajanky Nikolu Bartůňkovou a Lindu Noskovou.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

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Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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