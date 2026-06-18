Fantastický výkon Noskové! Češka smetla rozjetou Francouzku, v Berlíně si zahraje o semifinále

DNES, 11:40
Aktuality 14
WTA BERLÍN - Linda Nosková (21) na podniku WTA 500 v Berlíně pokračuje ve skvělých výkonech. Česká hráčka v osmifinále potvrdila roli velké favoritky proti rozjeté Francouzce Diane Parryové (23), kterou přehrála za hodinu hry 6:2, 6:2. V boji o semifinále vyzve bývalou světovou dvojku Španělku Paulu Badosaovou.
Profily hráčů
Parry Diane
Nosková Linda
Linda Nosková bojuje o čtvrtfinále v Berlíně (@ ČTK / imago sportfotodienst / Claudio Gärtner)

Nosková – Parryová 6:2, 6:2

Nosková začala osmifinálové utkání na travnaté pětistovce v Berlíně s Parryovou výborně. Hned v úvodním gamu se jí dařilo skvěle returnovat podání soupeřky a vypracovala si dva brejkboly. Češka využila i bekhendových chyb a dvojchyby Francouzky a zápas začala úspěchem na příjmu. Nasazená osmička se stejně jako v prvním kole mohla spolehnout na svůj servis a agresivní hru od základní čáry. V pohodové jízdě pokračovala i ve třetí hře a rychle si vytvořila náskok dvou brejků.

Aktuálně 60. hráčka žebříčku, která v Berlíně ve třech zápasech neztratila ani set, se na výsledkovou tabuli dostala až po skončení pátého gamu, když si poprvé v zápase udržela servis. To Noskovou nijak nerozhodilo a i díky parádnímu zásahu na síti zvýšila na 5:1. Osmifinalistka nedávného French Open následně snížila, ale česká hráčka už sadu dopodávala. Na zisk prvního setu potřebovala favoritka pouze půl hodiny a je krok od postupu do čtvrtfinále.

Začátek druhé sady už byl daleko vyrovnanější. Za stavu 1:1 a shoda vytáhla Nosková milimetrově přesný return, ale ani druhý brejkbol nevyužila a Francouzka si udržela servis i podruhé. Česká hráčka ale také pokračovala ve velmi solidním představení na podání. V pátém gamu se dostala na returnu do vedení 30:0 a po vítězném forhendu si vypracovala dva brejkboly. Ten druhý využila a potřetí v zápase Francouzce sebrala servis.

Nosková svůj dnešní skvělý výkon na returnu podtrhla v sedmé hře, ve které se dostala na vedení 40:0 a ke třem brejkbolům v řadě. První dva však Parryová agresivní hrou odvrátila. Při tom následujícím ale pomohla české tenistce čtvrtou dvojchybou. Češka následně utkání rychle dopodávala a po skvělém výkonu postoupila do čtvrtfinále. V boji o semifinále vyzve bývalou světovou dvojky Španělku Paulu Badosaovou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Nosková odehrála s Parryovou už páté vzájemné utkání a ve vzájemné bilanci se ujala vedení 3:2, obě porážky zaznamenala na antuce. V posledním zápase před třemi lety v kvalifikaci tisícovky v Cincinnati zvítězila česká hráčka snadno a ztartila jen čtyři hry.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 v Berlíně

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

14
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Tomas_Smid_fan
18.06.2026 12:50
Jak můžou výsledky na live výsledcích zaostávat za streamem
A to ne poprvé.
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jih
18.06.2026 12:30
"...bývalou světovou dvojky..." Na co asi autor myslel...?
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tommr
18.06.2026 12:29
Dnešní zápas zvládla Linda na jedničku. Nebezpečné soupeřce nepovolila ani jeden brejkbol ... smile
Do žebříčku si připsala 43 plusových bodů ...
V příštím kole jí čeká nevyzpytatelná Badosa. Ta bud Lindu jasně porazí nebo zápas skrečuje ...
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Vlk-v-trave
18.06.2026 12:26
Linda se v teto sezone konecne lepe rozehrava na trave... uvidime jak si dal poradi... hlavne s vice kreativnima souperkama... kazdopadne u Lindy konecne zajimava zprava pred Wimbledonem.

V Berline muze sve grass stats zlepsit a dostat se nad 60% uspesnosti na tomto povrchu, ktery je u ni nejhorsi... Dalsi otaznik visi nad prechodem na anglickou travu, nebot berlinska se trochu lisi...
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volejman
18.06.2026 12:24
Linda v pohodě. Vyrovnané to bylo jen na konci 1. a na začátku 2. setu.
Dnes Linda ne pupík ale rypáček (kuličkový).
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honza.khp
18.06.2026 12:23
tak tohle byla hodně velká pohodička, i při rozhovoru byla vysmatá ... a teda obleček za mě velice slučící a padnoucí
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tommr
18.06.2026 12:30
jj Lindě to dneska opravdu slušelo ...
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Serpens
18.06.2026 12:52
Myslím, že jarní byl mnohem lepší
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Kapitan_Teplak
18.06.2026 12:21
To byl tedy splachovák
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hanz
18.06.2026 12:17
Perry s vyprášeným kožichem jede o turnaj dál... tak to má být...
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jih
18.06.2026 11:44
No jo, ale zápas začíná až od druhého setu, víme?
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tommr
18.06.2026 11:47
jj Parry se ke konci prvního setu začala nebezpečně rozehrávat ...
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Tomas_Smid_fan
18.06.2026 12:17
ale nebylo jí to nic platné, Nosík válcoval
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jih
18.06.2026 12:26
Jo jo, utřela nos...Francouzka.
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