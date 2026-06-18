Fantastický výkon Noskové! Češka smetla rozjetou Francouzku, v Berlíně si zahraje o semifinále
Nosková – Parryová 6:2, 6:2
Nosková začala osmifinálové utkání na travnaté pětistovce v Berlíně s Parryovou výborně. Hned v úvodním gamu se jí dařilo skvěle returnovat podání soupeřky a vypracovala si dva brejkboly. Češka využila i bekhendových chyb a dvojchyby Francouzky a zápas začala úspěchem na příjmu. Nasazená osmička se stejně jako v prvním kole mohla spolehnout na svůj servis a agresivní hru od základní čáry. V pohodové jízdě pokračovala i ve třetí hře a rychle si vytvořila náskok dvou brejků.
Aktuálně 60. hráčka žebříčku, která v Berlíně ve třech zápasech neztratila ani set, se na výsledkovou tabuli dostala až po skončení pátého gamu, když si poprvé v zápase udržela servis. To Noskovou nijak nerozhodilo a i díky parádnímu zásahu na síti zvýšila na 5:1. Osmifinalistka nedávného French Open následně snížila, ale česká hráčka už sadu dopodávala. Na zisk prvního setu potřebovala favoritka pouze půl hodiny a je krok od postupu do čtvrtfinále.
Začátek druhé sady už byl daleko vyrovnanější. Za stavu 1:1 a shoda vytáhla Nosková milimetrově přesný return, ale ani druhý brejkbol nevyužila a Francouzka si udržela servis i podruhé. Česká hráčka ale také pokračovala ve velmi solidním představení na podání. V pátém gamu se dostala na returnu do vedení 30:0 a po vítězném forhendu si vypracovala dva brejkboly. Ten druhý využila a potřetí v zápase Francouzce sebrala servis.
Nosková svůj dnešní skvělý výkon na returnu podtrhla v sedmé hře, ve které se dostala na vedení 40:0 a ke třem brejkbolům v řadě. První dva však Parryová agresivní hrou odvrátila. Při tom následujícím ale pomohla české tenistce čtvrtou dvojchybou. Češka následně utkání rychle dopodávala a po skvělém výkonu postoupila do čtvrtfinále. V boji o semifinále vyzve bývalou světovou dvojky Španělku Paulu Badosaovou.
Nosková odehrála s Parryovou už páté vzájemné utkání a ve vzájemné bilanci se ujala vedení 3:2, obě porážky zaznamenala na antuce. V posledním zápase před třemi lety v kvalifikaci tisícovky v Cincinnati zvítězila česká hráčka snadno a ztartila jen čtyři hry.
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A to ne poprvé.
Do žebříčku si připsala 43 plusových bodů ...
V příštím kole jí čeká nevyzpytatelná Badosa. Ta bud Lindu jasně porazí nebo zápas skrečuje ...
V Berline muze sve grass stats zlepsit a dostat se nad 60% uspesnosti na tomto povrchu, ktery je u ni nejhorsi... Dalsi otaznik visi nad prechodem na anglickou travu, nebot berlinska se trochu lisi...
Dnes Linda ne pupík ale rypáček (kuličkový).