ŽIVĚ: Plíšková nezachytila úvod, Šwiateková v prvním setu suverénně vládne
Plíšková - Šwiateková, hraje se 1. set
Šwiateková vstoupila do čtvrtého vzájemného souboje s Plíškovou naprosto suverénně. Svůj úvodní game na podání získala čistou hrou a v jízdě pokračovala i na returnu. Plíšková nezachytila výborný nástup polské hvězdy, na svém úvodním servisu získala jediný game a rychle prohrávala 0:3.
Obhájkyně titulu i nadále pokračovala ve velmi sebevědomém výkonu. Českou tenistku jednoznačně přehrávala v agresivitě i přesnosti úderů a po další čisté hře vedla po pouhých osmi minutách hry bezpečně 3:0.
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Asi zahnala stres z obhajoby a mlátí to jako obvykle, teď je zas robotická (ježiš, mě tak točí ten její divno servis).