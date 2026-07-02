ŽIVĚ: Plíšková nezachytila úvod, Šwiateková v prvním setu suverénně vládne

DNES, 14:30
Aktuality 13
WIMBLEDON - Karolínu Plíškovou čeká ve druhém kole Wimbledonu jedna z nejtěžších možných soupeřek. Bývalé světové jedničce se do cesty postaví obhájkyně titulu polská hvězda Iga Šwiateková. Jak si česká legenda v souboji s šestinásobnou grandslamovou šampionkou povede, sledujte v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Swiatek Iga
Karolína Plíšková v boji o postup do dalšího kola (@ Chryslene Caillaud / PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Plíšková - Šwiateková, hraje se 1. set

Šwiateková vstoupila do čtvrtého vzájemného souboje s Plíškovou naprosto suverénně. Svůj úvodní game na podání získala čistou hrou a v jízdě pokračovala i na returnu. Plíšková nezachytila výborný nástup polské hvězdy, na svém úvodním servisu získala jediný game a rychle prohrávala 0:3.

Obhájkyně titulu i nadále pokračovala ve velmi sebevědomém výkonu. Českou tenistku jednoznačně přehrávala v agresivitě i přesnosti úderů a po další čisté hře vedla po pouhých osmi minutách hry bezpečně 3:0.

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Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

14
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Blondie
02.07.2026 14:51
Upřímně jsem čekala, že bude mít Iga menší sebejistotu, část úvodního zápasu jsem viděla a nebylo to imho úplně dobré.
Asi zahnala stres z obhajoby a mlátí to jako obvykle, teď je zas robotická (ježiš, mě tak točí ten její divno servis).
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jir6
02.07.2026 14:51
Zatím jsme v onom zápase před 5 lety...
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Diabolique
02.07.2026 14:51
Vypada to, ze chce Karolina na Igu nastrazit Csaplarovu past. Co nejrychleji prohravat 0:2 na sety a zacit hrat az pak. Nekteri teniste to umi na grandslamech pekne vyuzit.
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Ondra979
02.07.2026 14:49
tak to nezacalo dobre..
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Mony
02.07.2026 14:47
To nemusí být špatná taktika Igu uspat a pak udeřit.
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pantera1
02.07.2026 14:45
Karoli dnes musíš být na kurtu jako Chobotnička a Igušku rozhodit a napodobit Báru. Ale vypadá to, že to bude hodně těžký. Kolenovrtke je formě .
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paprikovygulas
02.07.2026 14:44
Predtým ako začne zapas, koľko % diskutujúcich dokáže prehodiť loptu cez sieť?
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PTP
02.07.2026 14:42
Bude to chtít znovuzrození AceQueen.
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Vlk-v-trave
02.07.2026 14:46
Nevypada to... zatim spis na 2 kanary...
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tenisman1233
02.07.2026 14:42
Tak to bude hodně těžké .Budeme rádi za 6 gramů.
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tenisman1233
02.07.2026 14:42
*gamů
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tenisman1233
02.07.2026 14:47
za 4 gamy
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StestiJeKrasnaVec11
02.07.2026 14:40
tak Iga je takové dítě s ADHD... bůh ví, co se jí honí hlavou... prostě taková je no
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zfloyd
02.07.2026 14:33
ty tenisové tanečky při losování ty jsou boží , fascinují mě
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