Životní čtvrtfinále! Kopřiva pokračuje ve výborné formě, v Riu smetl argentinskou naději
Burruchaga – Kopřiva 3:6, 1:6
Kopřiva vstoupil do třetího vzájemného duelu s Burruchagou velmi dobře. Poté, co musel o své úvodní podání bojovat přes shodu, to byl naopak on, kdo jako první uspěl na příjmu, brejk vzápětí potvrdil a dostal se do vedení 3:0. V dalším průběhu hry jednoznačně dominovali hráči na podání.
Do lehčích problémů se v osmé hře dostal Argentinec, který byl dva míče od porážky v prvním setu. Se stavem 0:30 si ale díky hře na hraně rizika dokázal poradit. Ještě složitější situaci řešil vzápětí český tenista, když prohrával už 15:40 a poprvé v utkání čelil dvěma brejkbolovým hrozbám. Obě odvrátil, esem pak vymazal i třetí Argentincovu příležitost a po 42 minutách se mohl radovat z vítězství v prvním setu v poměru 6:3.
Velmi důležitý moment přinesla hned úvodní hra druhého dějství, kdy si Kopřiva vypracoval čtyři brejkové možnosti. Tu poslední proměnil, vzápětí získal svůj servis čistou hrou a šel do vedení 2:0. Definitivní ortel nad snažením syna slavného argentinského fotbalisty udělal rodák z Bílovce vzápětí, když vzal Burruchagovi znovu podání a prakticky ho připravil o veškeré naděje na případný obrat.
Rodák z Buenos Aires ještě zabojoval, při následném Kopřivově servisu si vypracoval dva brejkboly, ani ty se mu však proměnit nepodařilo a nabral těžko řešitelné manko 0:4. Český tenista už výborně rozehraný duel nepustil, utkání dovedl za hodinu a 29 minut do vítězného konce 6:3, 6:1 a bez ohledu na další průběh turnaje si vylepší své kariérní maximum, kterým je zatím 78. místo.
Dosavadním největším turnajovým Kopřivovým úspěchem byla semifinálová účast na turnaji v Gstaadu v sezoně 2021, kam došel přes úspěšně zvládnutou kvalifikaci. Podnik ve Švýcarsku však spadal do kategorie ATP 250.
Výsledky turnaje ATP 500 v Riu de Janeiru
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
