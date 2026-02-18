Životní čtvrtfinále! Kopřiva pokračuje ve výborné formě, v Riu smetl argentinskou naději

DNES, 22:15
ATP RIO DE JANEIRO - V parádních výkonech pokračuje na turnaji v Riu de Janeiru Vít Kopřiva (28). Český reprezentant si v osmifinálovém duelu poradil s Argentincem Románem Andrésem Burruchagou (24) s přehledem 6:3, 6:1 a zajistil si postup do svého největšího kariérního čtvrtfinále na turnajích kategorie ATP 500. O semifinále si zahraje s vítězem duelu mezi Němcem Yannickem Hanfmannem a dalším argentinským tenistou Juanem Manuelem Cerúndolem.
Vít Kopřiva si v Brazílii zahraje o účast v semifinále (@ ČTK / imago sportfotodienst / Clever Felix)

Burruchaga – Kopřiva 3:6, 1:6

Kopřiva vstoupil do třetího vzájemného duelu s Burruchagou velmi dobře. Poté, co musel o své úvodní podání bojovat přes shodu, to byl naopak on, kdo jako první uspěl na příjmu, brejk vzápětí potvrdil a dostal se do vedení 3:0. V dalším průběhu hry jednoznačně dominovali hráči na podání.

Do lehčích problémů se v osmé hře dostal Argentinec, který byl dva míče od porážky v prvním setu. Se stavem 0:30 si ale díky hře na hraně rizika dokázal poradit. Ještě složitější situaci řešil vzápětí český tenista, když prohrával už 15:40 a poprvé v utkání čelil dvěma brejkbolovým hrozbám. Obě odvrátil, esem pak vymazal i třetí Argentincovu příležitost a po 42 minutách se mohl radovat z vítězství v prvním setu v poměru 6:3.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Velmi důležitý moment přinesla hned úvodní hra druhého dějství, kdy si Kopřiva vypracoval čtyři brejkové možnosti. Tu poslední proměnil, vzápětí získal svůj servis čistou hrou a šel do vedení 2:0. Definitivní ortel nad snažením syna slavného argentinského fotbalisty udělal rodák z Bílovce vzápětí, když vzal Burruchagovi znovu podání a prakticky ho připravil o veškeré naděje na případný obrat.

Rodák z Buenos Aires ještě zabojoval, při následném Kopřivově servisu si vypracoval dva brejkboly, ani ty se mu však proměnit nepodařilo a nabral těžko řešitelné manko 0:4.  Český tenista už výborně rozehraný duel nepustil, utkání dovedl za hodinu a 29 minut do vítězného konce 6:3, 6:1 a bez ohledu na další průběh turnaje si vylepší své kariérní maximum, kterým je zatím 78. místo.

Dosavadním největším turnajovým Kopřivovým úspěchem byla semifinálová účast na turnaji v Gstaadu v sezoně 2021, kam došel přes úspěšně zvládnutou kvalifikaci. Podnik ve Švýcarsku však spadal do kategorie ATP 250.

Výsledky turnaje ATP 500 v Riu de Janeiru

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

4
The_Punisher
18.02.2026 22:34
Víťo, skvěle! Teď by to chtělo využít slabšího obsazení v jeho polovince a dostat se do finále k prvnímu titulu
Kapitan_Teplak
18.02.2026 23:19
Ženské to zeslonily, v Dauhá je to bez šance, tak holt na Sáru a Mušku musí navázat on.
r176
18.02.2026 22:25
Kapitan_Teplak
18.02.2026 22:20
Ten má snad životní formu
