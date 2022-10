Zmar Plíškové. V Ostravě končí v prvním kole na americké kvalifikantce Parksové

Karolína Plíšková se po březnovém návratu na kurty po zlomenině ruky několik měsíců trápila. V létě na amerických betonech se zdálo, že je s výkony na vzestupu, na podzim se ale sebevědomí znovu vytrácí.



Týden po nezdaru v Tokiu, kde ve druhém kole nestačila na Chorvatku Petru Martičovou, překvapivě zaváhala i na domácí halové akci v Ostravě. Skončila dokonce hned v prvním kole na až 144. hráčce světa Alycie Parksové, z kvalifikace rozehrané soupeřce podlehla za hodinu a půl 0-6 6-7.



Bývalá světová jednička Plíšková od prvních výměn nečekaně nestíhala tempu soupeřky. Hrála bez energie, příliš chybovala a po 27 minutách hry poprvé v sezoně utrpěla kanára.



Ve druhém setu se česká favoritka nadechla k obratu, ale 'na koni' se dlouho neudržela. Od stavu 3-1 prohrála čtyři gamy v řadě a přestože soupeřce pak nedovolila zápas doservírovat a vynutila si tie-break, ve zkrácené hře měla opět navrch výrazně aktivněji hrající Parksová. Domácí hráčka zápas ukončila osmou dvojchybou.



"Bohužel to byl z mé strany špatný zápas. Možná jeden z nejhorších letos. Nemohla jsem se vůbec dostat do rytmu. Soupeřka střílela, výborně servírovala a nebylo se kde chytit. Ani odzadu jsem se necítila dobře," komentovala Plíšková na tiskové konferenci.



"Ve druhém setu se dalo ještě něco dělat. Vedla jsem 3:1, mohla jsem si udržet servis a vyhrát. Ona navíc začala kazit a já se do toho dostávala. Bohužel mi to ale trvalo set a dát soupeřce set náskok, je moc. Dlouho jsem nehrála před českým publikem a necítila jsem se úplně dobře. Bohužel to takhle dopadlo," dodala.



Plíšková poprvé od roku 2013 prohrála čtyřikrát během jedné sezony s hráčkou nefigurující v elitní stovce světového žebříčku. Dvakrát nestačila na Britku Katie Boulterovou a jednou podlehla Francouze Leolii Jeanjeanové.



Třicetiletá rodačka z Loun neuspěla ve slezské metropoli ani na druhý pokus. Předloni vypadla po volném losu ve druhém kole, minulý rok na tvrdém povrchu v Ostravar aréně nestartovala kvůli zraněnému zápěstí.



Plíšková je na Agel Open v Ostravě první vyřazenou Češkou. Včera vítězně odstartovaly Petra Kvitová a Tereza Martincová, naopak až ve středu se představí čerstvá šampionka z Tallinnu Barbora Krejčíková proti Shelby Rogersové z USA a Karolína Muchová proti Brazilce Beatriz Haddadové Maiaové.



21letá Parksová si dnes proti světové devatenáctce zahrála teprve popáté v kariéře s hráčkou Top 50 a zaznamenala premiérový skalp členky Top 40. Ve druhém kole vyzve nasazenou čtyřku Marii Sakkariovou z Řecka, jež v neděli prohrála finále na antuce v Parmě.

First Top 20 win of her career ✨



Alycia Parks locks in the win over Pliskova, 6-0, 7-6(3)!#OstravaOpen pic.twitter.com/oRr0EJjRCO — wta (@WTA) October 4, 2022



V Ostravě skončila také turnajová osmička Jelena Ostapenková z Lotyšska. Někdejší vítězka Roland Garros prohrála dvakrát 2-6 s Aljaksandrou Sasnovičovou. a utrpěla třetí porážku v řadě. Sasnovičová porazila o tři roky mladší soupeřku na pátý pokus a ve 2. kole se utká s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.



V turnaji pokračuje nasazená pětka Darja Kasatkinová. Pětadvacetiletá rodačka z Toljatti porazila loňskou vítězku US Open Emmu Raducanuovou z Velké Británie 7-5 6-4. Jedenáctá hráčka světa Kasatkinová sebrala soupeřce čtyřikrát servis a po vítězství v prvním vzájemném utkání vyzve v další fázi šest zápasů neporaženou krajanku Jekatěrinu Alexandrovovou.







Postoupila také Američanka Caty McNallyová, jež přehrála Annu Blinkovovou 6-1 6-2. V osmifinále může narazit na Karolínu Muchovou.



Poslední zápas dne nabídl více než dvou a půlhodinovou bitvu. Z vítězství se radovala olympijská vítězka z Tokia Belinda Bencicová, jež udolala finalistku Wimbledonu 2014 Eugenii Bouchardovou z Kanady 6-7 6-1 6-4. Švýcarka si o čtvrtfinále zahraje s Krejčíkovou, nebo Rogersovou.