Vítězné starty. Uzdravená Kvitová i Martincová v Ostravě postoupily do 2. kola

Petra Kvitová po porážce v osmifinále US Open měsíc nehrála a léčila bolavé zápěstí. Pro start v Ostravě se i kvůli nemoci rozhodla na poslední chvíli a udělala potěšila tím pořadatele i fanoušky.



A dnes jim udělala radost i vítězným startem. Po skvělém vstupu do zápasu, rozpačitém průběhu a bojovném závěru zdolala po více než dvou hodinách hry Američanku Bernardu Peraovou.



Kvitová měla proti přemožitelce Barbory Palicové a Nikoly Bartůňkové z kvalifikace výborný úvod a díky dvěma brejkům se ujala v prvním setu vedení 5-0. Dvacátá hráčka světa si závěr zkomplikovala a za stavu 5-3 odvracela dva brejkboly, nepříjemné chvíle ale ustála. První sadu získala za 43 minut.



Vítězka dvou letošních turnajů WTA Peraová se ve druhém setu zlepšila a Kvitová doplácela na nevynucené chyby. Češka prohrála od stavu 2-2 šest gamů za sebou a rodačka ze Zadaru rázem vedla v rozhodujícím setu 2-0.



Česká tenistka ale pak za hlasité podpory domácích fanoušků zvládla soupeřku třikrát brejknout a duel zakončila 11. esem. Po 2 hodinách a 6 minutách hry zvítězila 6-3 2-6 6-4.







"Minulý týden jsem se necítila moc dobře, měla jsem chřipku. Hodně mi dnes pomohli fanoušci, hlavně když jsem byla herně dole. Jsem ráda, že hraju zase doma," řekla dvojnásobná wimbledonská šampionka Kvitová v pozápasovém rozhovoru.



"Je to hodně cenné vítězství. Minulý víkend jsem ležela doma v posteli s bolestí v krku a rozhodla se startovat až ve středu. Fyzicky jsem to nezvládla. Povrch byl pomalý, bylo to náročné a Bernarda mi nedala šanci, abych do toho mohla víc jít. Naštěstí mi ve třetím setu přišel servis a pomohl mi. Bylo to nahoru, dolů. Ve finále ani pořádně nevím, jak jsem vyhrála, ale na to se historie neptá," dodala na tiskové konferenci.



Ve druhém kole loňská semifinalistka Kvitová vyzve světovou dvojku Paulu Badosaovou ze Španělska (h2h 1-1), které může oplatit vyřazení z letošního Wimbledonu.



"Bude to hodně o servisu a returnu. Obě do toho budeme šít a hrát rychle. Vím, že nemá úplně nejlepší formu, ale je tak dobrá hráčka, že to na ni může sednout, a pak bude vše naopak. Pro diváky to bude hezký zápas," uvedla Kvitová.

Petra pulls through



@Petra_Kvitova comes up victorious in a tight 6-3, 2-6, 6-4 win over qualifier Pera and will now face [2] Paula Badosa in R2.#OstravaOpen pic.twitter.com/CVexnt3em5 — wta (@WTA) October 3, 2022



Po Kvitové k večernímu zápasu nastoupila Tereza Martincová a také ona za podpory publika začala vítězstvím. Půl hodinu před půlnocí zdolala po téměř dvou a půl hodinách boje a využití čtvrtého mečbolu 7-6 7-6 Švýcarku Jil Teichmannovou a již na pátém ze šesti posledních turnajů WTA zvládla vstup do soutěže.



V úvodu utkání Martincová prohrávala už 1-5 a za stavu 2-5 čelila dvěma setbolům. Dokázala je však zlikvidovat, vývoj otočila a první set získala. Ve druhé sadě naopak neudržela vedení 4-2 a za stavu 6-5 zápas nedopodovála. V následném tie-breaku si vypracovala vedení 6-2 a byť první tři mečboly nevyužila, při čtvrté šanci jí soupeřka pomohla chybou.



"Měla jsem hodně mečbolů, ale nedařilo se mi je proměnit. Snažila jsem se na skóre nemyslet a hrát každou výměnu stejně," komentovala spokojená rodačka z Prahy. "Jsem sice z Prahy, ale i tady v Ostravě se cítím jako doma. Ani nevím proč," doplnila.



O obhájení loňského čtvrtfinále si 27letá Martincová zahraje s estonskou obhájkyní titulu Anett Kontaveitovou (h2h 0-3), které může oplatit týden starou porážku z Tallinnu.



Další tři Češky odstartují v příštích dvou dnech. Karolína Plíšková bude v úterý vpodvečer čelit americké kvalifikatce Alycie Parksové, až ve středu se představí čerstvá šampionka z Tallinnu Barbora Krejčíková proti Shelby Rogersové z USA a Karolína Muchová proti Brazilce Beatriz Haddadové Maiaové.



Po obratu dnes v Ostravě uspěla i vítězka letošního Wimbledonu Jelena Rybakinová. Rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán otočila duel s Američankou Madison Keysovou a po výhře 5-7 6-3 6-3 vyzve buď Lotyšku Jelenu Ostapenkovou, nebo Aljaksandru Sasnovičovou.







Na Agel Open ve Slezsku startuje také světová jednička Iga Šwiateková. Své působení zahájí ve druhém kole proti čtvrtfinalistce letošního US Open Ajle Tomljanovicové. S australskou kvalifikantkou, která dnes přehrála 6-3 6-3 Číňanku Shuai Zhang, zvládla oba předchozí souboje.



Naopak dohrála bývalá světová jednička Viktoria Azarenková. Vítězka dvou grandslamů podlehla Jekatěrině Alexandrovové 4-6 6-4 2-6. 27letá Alexandrovová si pomohla 12 esy a po triumfu v Soulu si připsala šesté vítězství za sebou. V další fázi narazí buď na Britku Emmu Raducanuovou, nebo na nasazenou krajanku Darju Kasatkinovou.



Ve čtyřhře si cenný skalp připsaly české teenagerky Nikola Bartůňková a Barbora Palicová, které postoupily přes duo Natela Dzalamidzeová a Alexandra Panovová do čtvrtfinále.