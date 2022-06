Změny na okruhu ATP: Nové rozdělení vyšších odměn či turnaje Masters pro více hráčů

"Nejtěžší bylo přesunout se myšlením do budoucnosti. Celkově si ale myslím, že jsme byli velmi vytrvalí a díky řadě dat a informací jsme nakonec ne všechny, ale většinu přesvědčili," řekl dnes agentuře Reuters předseda ATP Andrea Gaudenzi.

První fázi plánu nazvanou jako "Jedna vize", která se zaměřovala na zvýšení příjmů z mediálních a televizních práv, schválilo představenstvo po více než dvou letech. Neshody mezi hráči a organizátory turnajů zkomplikovala i pandemie koronaviru, která si vynutila škrty v prize money. K větší transparentnosti by nyní měl pomoci přístup k auditovaným finančním výkazům sportovních akcí.

Ke zvýšení odměn má přispět také rozšíření turnajů Masters. V současné době osmidenní akce v Madridu, Římě a Šanghaji by měly od roku 2023 trvat dvanáct dní a mělo by se do nich zapojit více tenistů. O dva roky později by se měly k tomuto modelu připojit také turnaje v Kanadě a Cincinnati. Dvanáctidenní akce s 96 hráči v hlavní soutěži se dosud konají jen v Indian Wells a Miami.

OneVision ↬ Our game plan for building the future is here. ✨ — ATP Tour (@atptour) June 9, 2022

Turnaje kategorie Masters by se tak mohly přiblížit grandslamům. "Tenisu obecně pomůže, když se propast mezi grandslamy a Masters trochu zmenší. Bylo by dobré v tom mít kontinuitu," uvedl Gaudenzi. Očekává se, že na plánovaných pěti rozšířených turnajích vzrostou mezi roky 2022 a 2025 prize money o více než 35 procent. Objem ročních bonusů by se měl podle ATP v nejbližší budoucnosti takřka zdvojnásobit a rozdělovat mezi třicet nejlepších hráčů místo dosavadních dvanácti.

ATP se ve druhé fázi projektu zaměří na vytvoření jednotné řídící struktury a provozního modelu s dalšími tenisovými organizacemi. Na začátku roku 2021 se sjednotila marketingová oddělení ATP a WTA a podle Gaudenziho bude potřeba mezi oběma organizacemi další těsná spolupráce.