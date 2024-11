Znovu se učil používat zápěstí. Chci si zahrát se Sinnerem, ideálně ve finále, hlásí Kyrgios

Relativně klidné tenisové vody na okruhu ATP by měl v sezoně 2025 rozvířit Nick Kyrgios (29). Australský tenista známý svými nevyrovnanými výkony a výbušným chováním se chystá na comeback po dvouleté pauze zaviněné rozsáhlou operací zápěstí a už přemýšlí o soupeřích. "Chci si zahrát se Sinnerem. Ideálně ve finále," vyslal jasný vzkaz, že pomýšlí na mety nejvyšší.

Nick Kyrgios za poslední dva roky odehrál jediný zápas (v červnu 2023 ve Stuttgartu prohrál s Yibingem Wu). Léčil zranění kolena a především zápěstí, k tenisu se však po dlouhé pauze vrátí. Letos na podzim oznámil, že v lednu na domácí půdě v Brisbane zahájí sezonu 2025.

A už také přemýšlí o soupeřích. Vyloženě si přeje zahrát s nejlepším tenistou současnosti Jannikem Sinnerem, s nímž jediný vzájemný duel v Miami 2022 prohrál ve dvou setech. A souboj se neobešel bez Kyrgiosova výbuchu.

"Jedním z hráčů, proti kterému bych si chtěl po návratu zahrát, je rozhodně Sinner. Chtěl bych, aby to přišlo v určitém okamžiku. Určitě ne hned v prvním zápasu, ale určitě chci, aby na to došlo," řekl Kyrgios v podcastu Nine News.

Šlo by jistě o pikantní střetnutí, neboť devětadvacetiletý Australan se v létě bez ostychu tvrdě vyjádřil k Sinnerově pozitivnímu testu na zakázanou látku Clostebol. Kritizoval především odlišné zacházení s hvězdným Italem, který přišel pouze o prize money a body za Indian Wells, kde měl dvakrát pozitivní test. A na rozdíl od ostatních mohl hrát i během vyšetřování.

"Směšné. Bez ohledu na to, jestli šlo o nehodu, nebo úmysl. Když jsi dvakrát testovaný na zakázanou látku, měl bys dostat zákaz na dva roky. Tvůj výkon byl vylepšen," prohlásil Kyrgios. Možná o to větší motivaci by měl v případném druhém vzájemném souboji.

"Je teď nejlepší a když by to střetnutí přišlo v nějakém finále, bylo by to skvělé. Určitě bych si ten zápas označil v kalendáři," uvedl bývalý 13. hráč světa. Mimochodem oba hráče pojí tenisová kolegyně Anna Kalinská - zatímco Kyrgios si užíval románek s ruskou tenistkou již před pěti lety, Sinner je jejím současným přítelem.

Zápěstí drželo na vlásku

Kyrgios loni kvůli vážnému zranění zápěstí neobhajoval finále ve Wimbledonu a musel na operaci.

"Zápěstí prošlo rekonstrukcí. Pohromadě ho držel jen kousek vazu. Po operaci jsem měl prsty jako klobásy. Asi dvanáct týdnů jsem měl ruku znehybněnou a v podstatě jsem se znovu učil, jak se pravé zápěstí používá," vzpomíná Kyrgios na dlouhou rekonvalescenci.

Sebedůvěru a chuť vrátit se zpátky na profi okruh dostal Kyrgios během letošního Wimbledonu, kde si zatrénoval s Novakem Djokovičem. "Řekl mi 'Vůbec nevypadáš, že jsi po operaci. Hraješ fakt dobře'. To pro mě byla klíčová motivace, že jsem asi nějaký pokrok udělal a mám v tom pokračovat."