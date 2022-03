Zverev a Sinner jsou ze hry. První semifinále v Miami obstarají antukáři Ruud a F. Cerúndolo

Casper Ruud má na kontě 7 titulů a pouze jeden z nich neslavil na antuce. Stalo se tak loni v srpnu v San Diegu, kde vůbec poprvé na turnaji ATP na tvrdém povrchu postoupil do semifinále.



Podruhé se mu to povedlo při následném debutu na Turnaji mistrů a nyní v Miami je mezi čtyřkou nejlepších poprvé i na podniku Masters 1000 na tvrdém povrchu.



23letý Nor si na Floridě poradil s Laaksonenem, Bublikem, Norriem a ve čtvrtfinále i se světovou čtyřkou Alexanderem Zverevem. Německého finalistu porazil v rychlém třísetovém zápase 6-3 1-6 6-3, přestože zahrál jen 15 winnerů a udělal 26 nevynucených chyb, zatímco soupeř měl aktivní bilanci 26-24.



S hráčem Top 10 odehrál 20. zápas a popáté zvítězil, z toho teprve podruhé na tvrdém povrchu. Skalp světové čtyřky je jeho dosud nejcennějším.



Ruud postoupil do semifinále turnaje Masters 1000 počtvrté, všechna předchozí na antuce prohrál. "Teď je to poprvé na tvrdém povrchu, takže to bude trochu něco jiného. Snad jsem se při předchozích porážkách poučil a bude platit: Do čtveřice všeho dobrého," usmál se Ruud.







Ruudovým semifinálovým soupeřem bude v prvním vzájemném duelu Argentinec Francisco Cerúndolo, kterému ve světovém žebříčku patří 103. místo a je tak nejníže postaveným semifinalistou v historii turnaje v Miami.



Antukový specialista Cerúndolo až dosud nikdy na okruhu ATP nevyhrál zápas na tvrdém povrchu a na turnaji Masters 1000 startuje poprvé.



Na Floridě ale vyřadil už pět soupeřů, byť některé z nich částečně i díky jejich zranění. Postoupil přes Tallona Griekspoora, Reillyho Opelku (po skreči), Gaëla Monfilse, Francese Tiafoea (limitovaného bolestmi zad) a naposledy přes Itala Jannika Sinnera (po skreči).



Světová jedenáctka Sinner dlouho nevzdoroval. Už po pěti gamech za stavu 1-4 vzdal kvůli puchýřům na chodidle a neobhájí loňské finále.



23letý Cerúndolo až dosud pouze jednou porazil hráče Top 40, v Miami však vyřadil už čtyři. Připsal si i první dva 'skalpy' hráčů Top 20, nicméně oba po skreči soupeře (Opelky a Sinnera).







V semifinále turnaje ATP je potřetí, jeho největším úspěchem je finále na domácím podniku ATP 250 v Buenos Aires 2021.



O druhé semifinálové dvojici se rozhodne ve čtvrtek v soubojích Daniila Medveděva s Hubertem Hurkaczem a Carlose Alcaraze s Miomirem Kecmanovičem.





• ATP MASTERS 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 9.554.920 dolarů

středeční výsledky (30. 03. 2022) • Dvouhra - čtvrtfinále • Ruud (8-Nor.) - Zverev (4-Něm.) 6-3 1-6 6-3 F. Cerúndolo (Arg.) - Sinner (9-It.) 4-1 / skreč S.