Zverev podnikne druhý útok na první grandslamový titul, favorit Alcaraz zabojuje už o třetí

V rámci 15. hracího dne letošního ročníku French Open se rozdají poslední trofeje pro šampiony. Na programu je také finálový duel mužské dvouhry. Alexander Zverev absolvuje své druhé grandslamové finále v kariéře, na US Open 2020 nedopodával souboj s Dominicem Thiemem. Carlos Alcaraz bude útočit už na třetí triumf na majorech a může zkompletovat grandslamové trofeje ze všech tří povrchů. Favoritem je španělský supertalent.

Zverev – Alcaraz | 14:30 SELČ

Alexander Zverev měl v pátek hned tři důvody k radosti. Po prohraném úvodním setu si suverénně poradil s finalistou posledních dvou ročníků Casperem Ruudem a vylepšil svou mizernou bilanci s hráči TOP 10 na grandslamech, předtím nepředvedli další dva semifinalisté Alcaraz a Jannik Sinner zrovna povedený výkon, a navíc skončily jeho téměř dvouleté soudní tahanice ohledně obvinění z domácího násilí.

Sedmadvacetiletý Němec by tak mohl být v nejlepším možném rozpoložení při útoku na svůj premiérový grandslamový titul, který se od něj očekává už roky. Ačkoli má na kontě zlato z poslední olympiády v Tokiu 2021 a také několik trofejí z podniků Masters, na grandslamech se mu v posledních letech nedařilo. Ještě k tomu nedoservíroval finále US Open 2020 s Dominicem Thiemem a v semifinále letošního Australian Open zahodil náskok dvou setů proti Daniilovi Medveděvovi.

Není tajemstvím, že rodák z Hamburku v klíčových momentech právě na grandslamech dost často znervózní. V tomto ohledu se musí zlepšit, pokud chce na kýžený titul z podniků velké čtyřky někdy dosáhnout. Dobrou zprávou pro něj může být, že ve finále French Open nenarazí na žádného ze svých neoblíbených rivalů, proti nimž má mentální blok (Medveděv či Stefanos Tsitsipas).

Na grandslamech se mu proti zástupcům TOP 10 žebříčku vůbec nedaří. Na druhou stranu má lepší bilanci s hráči narozenými v tomto tisíciletí, třeba s Alcarazem nebo Sinnerem. Právě proti těmto dvěma si připsal všechny tři grandslamové skalpy TOP 10 před startem letošního French Open (bilance 3:15).

Jeho trápení v klíčových momentech v závěrečných fázích grandslamů je překvapivé, protože už několikrát dokázal porazit členy legendární Big Three, kteří v posledních zhruba 20 letech na tour naprosto dominovali. Ve finálových duelech na nejvyšším okruhu má úspěšnost 22:11, konkrétně proti hráčům nejlepší pětky pořadí 6:5.

Spolu se Sinnerem patří mezi nejúspěšnější hráče na letošních grandslamech. V Austrálii byl jediný set od finálového utkání právě s Italem a teď ho čeká finále na French Open. Do něj vstoupí s vítěznou sérií čítající 12 zápasů a definitivní konec soudních tahanicí by mu měl psychicky pomoct předvést v souboji o titul nejlepší možný výkon.

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Řím (triumf)

Bilance: 34:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na antuce: 16:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:2 (kariérní 51:64)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Bilance ve finále: 1:0 (kariérní 22:11)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Zverev – French Open

Kariérní bilance: 34:8

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (triumf)

Cesta turnajem: Nadal (6:3, 7:6, 6:3), Goffin (7:6, 6:2, 6:2), (26) Griekspoor (3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6), (13) Rune (4:6, 6:1, 5:7, 7:6, 6:2), (11) De Minaur (6:4, 7:6, 6:4), (7) Ruud (2:6, 6:2, 6:4, 6:2)

Očekávaný semifinálový šlágr mezi Carlosem Alcarazem a letos dominujícím Jannikem Sinnerem přinesl dle očekávání vyrovnanou bitvu, dokonce nabídl nejvyšší možný počet setů. Co se ale týče kvality, tak byl zápas vzhledem k možnostem těchto hráčů spíše podprůměrný. Aktéři se totiž střídali v dominanci a pouze výjimečně předváděli svůj nejlepší tenis ve stejnou chvíli (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3).

Jednadvacetiletý Španěl sice momentálně figuruje v žebříčku za Novakem Djokovičem i Sinnerem, nicméně na antukových dvorcích je se svým nejlepším tenisem z tohoto tria asi nejsilnější. Své schopnosti ukázal i na probíhajícím French Open, kde suverénně vyřadil čtyři zástupce TOP 30 žebříčku, ačkoli nepředvedl to nejlepší ze svého repertoáru.

Rodák z El Palmaru zazářil už v roce 2018 a okamžitě nastartoval raketový progres. Vzhledem k jeho skvělým antukovým výsledkům se očekávalo, že první grandslamový titul vybojuje právě na French Open. První finále na pařížské antuce si ovšem zahraje až letos a bude v něm útočit na třetí triumf na majorech (US Open 2022 a Wimbledon 2023).

Každý z předchozích čtyř startů na French Open zakončil nečekanou porážkou. Neúspěch v nedělním finále letošního ročníku by byl jistě také zklamáním. Obzvláště když se jedná o první finále antukového grandslamu od roku 2004, v němž nebude bojovat o titul nikdo z Big Three. Alcaraz má navíc skvělou úspěšnoust ve finálových zápasech a půjde do utkání jako jasný favorit.

Ve finálových duelech na nejvyšší tour disponuje bilancí 13:4 a všechny čtyři nezdary zapsal v rozhodujícím setu. To jen dokazuje, jak moc těžké je bývalého lídra žebříčku ve finále porazit.

Ještě působivější je jeho finálová úspěšnost na grandslamech a turnajích Masters, dohromady 7:1. Jedinou prohru zaznamenal loni na Masters v Cincinnati proti Novakovi Djokovičovi, ačkoli vedl o set a brejk a měl mečbol.

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (triumf)

Největší úspěchy na antuce: French Open (finále)

Bilance: 24:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 11:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:2 (kariérní 28:17)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:0)

Bilance ve finále: 1:0 (kariérní 13:4)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Alcaraz – French Open

Kariérní bilance: 17:3

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Madrid (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Wolf (6:1, 6:2, 6:1), De Jong (6:3, 6:4, 2:6, 6:2), (27) Korda (6:4, 7:6, 6:3), (21) Auger-Aliassime (6:3, 6:3, 6:1), (9) Tsitsipas (6:3, 7:6, 6:4), (2) Sinner (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3)

Vzájemná bilance: Zverev vede 5:4 (na grandslamech 2:1), ale na antuce prohrává 1:2. Alcaraz je kvalitnějším hráčem a platí to i pro antuku, takže by teoreticky nemusel mít se Zverevem potíže. Zápasy se však nerozhodují na papíře a Zverev v minulosti dokázal Alcaraze na této úrovni porazit, třeba předloni právě na French Open.

Španělský supertalent se tak bude muset na tento souboj velmi dobře připravit a hlavně v něm bude nejspíše potřebovat lepší výkon než v předchozích kolech, pokud chce zvednout nad hlavu trofej pro šampiona. Zverev navíc disponuje velmi kvalitním bekhendem, s pomocí něhož by mohl neutralizovat palebnou sílu favorizovaného Alcaraze.

Nedělní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 11:30 SELČ)

1. Gauffová/Siniaková (5-USA/ČR) - Erraniová/Paoliniová (11-It.)

2. Zverev (4-Něm.) - Alcaraz (3-Šp.) / nejdříve ve 14:30 SELČ

