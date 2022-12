Zverev se představil poprvé od zranění na French Open, v exhibici si připsal skalp Thiema

"Cítím se dobře a noha je také dobrá, což je nejdůležitější. Jsem rád, že tu jsem a hraji proti špičkovým hráčům. O to mi teď jde," řekl Zverev agentuře DPA. "Je jasné, že po více než půlroční pauze potřebuji čas. Nebudu tu hrát svůj nejlepší tenis a ani to ode mě nikdo nečeká. Je ale velmi důležité, že si tu mohu zahrát zápasy s nejlepšími hráči na světě," doplnil olympijský šampion z Tokia.

Pětadvacetiletý tenista se vrátil na kurty po 188 dnech od semifinále Roland Garros se Španělem Rafaelem Nadalem. Během něj se mu při sklouznutí zasekla noha na antuce, nekoordinovaně spadl a přetrhal si vazy v kotníku. Vítěz 19 turnajů ATP se původně plánoval vrátit v září a pomoci Německu v Davis Cupu, při usilovném tréninku si ale přivodil kostní edém a musel ukončit sezonu.

"Byl jsem zklamaný, že jsem vynechal Davis Cup. Věřil jsem, že se to zahojilo, ale místo toho doktor řekl, že teď potřebuje čas zase kost. Myslel jsem si, že to vše začíná znovu. Nebylo to pro mě snadné, protože jsem chtěl na Davis Cup a zbytek sezony nastoupit. Psychicky to nebylo jednoduché, ale teď už jsem zpět a jsem připravený hrát," uvedl Zverev, který nemohl obhajovat ani triumf na listopadovém Turnaji mistrů.

Po účasti na lukrativní exhibici v Saúdské Arábii, která je terčem kritiky za nedodržování lidských práv, se Zverev představí ještě na turnaji v Dubaji. "K tomu, abych se vrátil úplně na sto procent, potřebuji zápasy s těmi nejlepšími. Věřím, že se budu týden od týdne zlepšovat a budu své noze věřit jako dřív. Nemohu čekat, že bych z ničeho nic přijel na Australian Open a předváděl hned své maximum. Proto jsou tyhle turnaje moc důležité," řekl Zverev.

Rodák z Hamburku klesl kvůli půlroční pauze na 12. místo žebříčku ATP, v nové sezoně se chce vrátit na přední příčky. "Na mých cílech se nic nezměnilo. Pořád chci vyhrávat ty největší turnaje na světě. Na druhou stranu se ale musím také smířit, že nebudu hned stoprocentní. Není to otázka dneška nebo zítřka. Udělám ale vše, abych byl co nejrychleji zpět," dodal Zverev.