Zverev v Kolíně ztratil set s Harrisem. V semifinále ho vyzve Davidovich

Největší hvězda náhradního turnaje v Kolíně nad Rýnem Alexander Zverev si poradil i se svým druhým soupeřem. Po hladké výhře nad zkušeným Španělem Fernandem Verdaskem si dnes poradil 6-4 3-6 6-0 s Jihoafričanem Lloydem Harrisem.



Sedmý hráč světa Zverev měl zápas dobře rozehraný. Získal první set a do druhé sady vstoupil brejkem. Do té chvíle nečelil brejkbolu, jenže ve druhém gamu přišel čistou hrou podání, soupeř vycítil šanci a vynutil si třetí dějství. V něm už však dominoval favorizovaný Němec.



"Trochu jsem ztratil koncentraci a zaplatil jsem za to prohraným setem. Ale podařilo se mi znovu zkoncentrovat a třetí set jsem, myslím, zvládl solidně," komentoval třiadvacetiletý Zverev.



V semifinále se Zverev utká s o dva roky mladším Španělem Alejandrem Davidovichem (h2h 1-0), kterého před měsícem smetl cestou do finále US Open. Jednadvacetiletý Davidovich dnes zdolal 6-3 2-6 6-3 Rakušana Dennise Novaka a podruhé v kariéře postoupil do semifinále turnaje ATP. V sobotu bude bojovat o premiérové finále.



Felix Auger-Aliassime v hale v Kolíně smetl 6-3 6-0 Moldavana Radu Albota a stal se třetím semifinalistou. O třetí letošní a celkově páté finále, v němž by usiloval o premiérový titul, 20letý Kanaďan svede souboj se Španělem Robertem Bautistou, nebo Polákem Hubertem Hurkaczem.

• ATP 250 KOLÍN NAD RÝNEM •

Německo, tv. povrch / hala, 325.610 eur

páteční výsledky (16. 10. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • A. Zverev (1-Něm.) - Harris (JAR) 6-4 3-6 6-0 Auger-Aliassime (3-Kan.) - Albot (Mold.) 6-3 6-0 Davidovich (Šp.) - Novak (Rak.) 6-3 2-6 6-3