Zverev výrazně snížil šance Německa v Davis Cupu. Sezonu ukončí už po Turnaji mistrů

15:51

Menšík ukončil sezonu

Jakub Menšík se po vyčerpávajících posledních týdnech rozhodl uzavřít úspěšnou sezonu 2024 a nejet na poslední turnaj do srbského Bělehradu. Český teenager učinil v letošním roce obrovský progres a měl by mít jistý start na prosincovém Turnaji mistrů do 21 let v Saúdské Arábii. Otázkou je, zda do Džiddy dorazí, jelikož už na konci roku startuje na australském kontinentu nová sezona.