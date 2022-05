1. den na French Open: První kolo čeká Bouzkovou, Siniakovou a Muchovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (ČR) - Monnetová (Fr.) | Court 7 (13:00 SELČ) Siniaková (ČR) - Martičová (Chorv.) | Court 13 (13:00 SELČ) Bouzková (ČR) - Davisová (USA) | Court 12 (16:30 SELČ)



Karolína Muchová (79.) - Carole Monnetová (249.) | Court 7 (13:00 SELČ)

Karolína Muchová do letošního French Open vstoupí premiérovým střetnutím s domácí divokou kartou Carole Monnetovou, která si ve 20 letech poprvé v kariéře zahraje hlavní soutěž grandslamových podniků.

Karolína Muchová to loni navzdory zdravotním problémům dotáhla až na 19. místo žebříčku. Pětadvacetiletá Češka však kvůli přetrvávajícímu zranění břišního svalu sezonu ukončila už po US Open, do akce se vrátila až na konci března v Miami a letos odehrála jen tři turnaje. Na Floridě se dostala do třetího kola, ke kterému nenastoupila, v Madridu ve druhém kole těsně prohrála s rozjetou Belindou Bencicovou a v Římě v úvodním kole nestačila na Petru Martičovou. Ve všech pěti letošních duelech uhrála set.

Monnetová se kvůli svému žebříčkovému postavení pohybuje hlavně na nižších okruzích a ani na těch není navzdory dvěma letošním finále příliš úspěšná. Letos má negativní celkovou (15-16) i antukovou (7-8) bilanci. Naposledy se představila na generálce ve Štrasburku, ve dvou těsných setech prohrála s trápící se Elise Mertensovou.

Muchová by měla úvodní zápas zvládnout, Monnetová v žádném případě nedosahuje kvalit české zástupkyně. Velkým otazníkem je však zdravotní stav favoritky, která se celou kariéru trápí se zraněními.

Tip na vítězku: Karolína Muchová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (3K)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2K)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 1-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 0-0 (kariérní 127-63)

Grandslamy: Australian Open (-)

Karolína Muchová - French Open

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Madrid (2K), Řím (1K)

Carole Monnetová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru na nejvyšší tour

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru na nejvyšší tour

Bilance: 15-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na antuce: 7-8

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (-)

Carole Monnetová - French Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: WTA 125k Saint-Malo (Q), ITF W60 Saint-Gaudens (ČF), Štrasburk (1K)



Kateřina Siniaková (47.) - Petra Martičová (70.) | Court 13 (13:00 SELČ)

Kateřina Siniaková při posledních čtyřech startech na French Open vždy postoupila do třetího kola. O zachování tohoto pravidla bude nejprve bojovat s bývalou čtvrtfinalistkou a někdejší světovou čtrnáctkou Petrou Martičovou. Jediný dosavadní duel vyhrála.

Kateřina Siniaková na úvodních pěti letošních turnajích nepřešla přes první kolo hlavní soutěže, dočkala se až v polovině března v Indian Wells. Do dějiště druhého grandslamu roku přijela s bilancí 7-8. Jejím nejlepším výsledkem v aktuální sezoně je třetí kolo v Miami. Na Floridě se ale zranila a před French Open odehrála jediný přípravný podnik, v Madridu porazila Anu Konjuhovou a pak vzdala Jeleně Rybakinové.

Martičová si ještě nedávno procházela krizí, nicméně v posledních měsících se zvedla herně i výsledkově. Po čtvrtfinále v Indian Wells se v Madridu dostala z kvalifikace do druhého kola, v němž sebrala set Amandě Anisimovové. Boje o hlavní soutěž zvládla také v Římě, kde byla ještě o kolo dál, po skalpu Anett Kontaveitové v osmifinále podlehla Biance Andreescuové.

Martičová je obzvláště na antuce velmi nepříjemnou soupeřkou a proti Siniakové, u které je teď zdravotní stav nejistý, favoritkou. Češce se nicméně v areálu Rolanda Garrose v posledních letech dařilo, a pokud je fit, mohla by se podívat do další fáze.

Tip na vítězku: Petra Martičová

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (3K)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2K)

Bilance: 7-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-1 (kariérní 79-58)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Kateřina Siniaková - French Open

Kariérní bilance: 9-7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Madrid (2K)

Petra Martičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (OF)

Bilance: 17-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 8-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 7-5 (kariérní 61-93)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Petra Martičová - French Open

Kariérní bilance: 14-11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (2K), Řím (OF)



Marie Bouzková (68.) - Lauren Davisová (90.) | Court 12 (16:30 SELČ)

Marie Bouzková se znovu pokusí poprvé projít do druhého kola French Open. Svůj čtvrtý start v hlavní soutěži antukového grandslamu zahájí proti Lauren Davisové, která má za sebou už devět účastí a jen dvakrát se dostala do další fáze. Vzájemná bilance je před dnešním soubojem vyrovnaná.

Bouzková letos ukončila krizi ze druhé půlky loňské sezony, na sedmi z osmi turnajů zvládla úvodní zápas, a dokonce hrála své třetí finále na okruhu WTA. Do antukového jara vstoupila porážkou v Istanbulu. V Madridu se ale z kvalifikace probojovala až do osmifinále, po více než roce na nejpomalejším povrchu vyhrála a zaznamenala na něm svou první vítěznou sérii od French Open 2019.

Davisová naopak na šesti z deseti letošních akcí ztroskotala na první soupeřce. Jejím maximem je lednové čtvrtfinále v Adelaide. Na antuce absolvovala čtyři turnaje, dva zápasy v řadě dokázala vyhrát jen na tom posledním v Římě, kde se z kvalifikace dostala do druhého kola. V italské metropoli porazila Jelenu Ostapenkovou a prohrála s Jelenou Rybakinovou.

Bouzková má letos velmi solidní a na rozdíl od Davisové stabilní formu. Pokud je tedy stoprocentně fit, měla by se konečně v hlavní fázi French Open dočkat prvního vítězství. Oběma aktérkám se v úvodních kolech grandslamů nedaří, Bouzkové celou kariéru, Davisové v posledních letech.

Tip na vítězku: Marie Bouzková

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (F)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (OF)

Bilance: 21-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-3 (kariérní 20-24)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Marie Bouzková - French Open

Kariérní bilance: 0-3

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2019-22)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (OF)

Lauren Davisová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Charleston (2K)

Bilance: 12-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-1 (kariérní 64-62)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Lauren Davisová - French Open

Kariérní bilance: 2-9

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2012, 2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (Q), WTA 125k Saint-Malo (1K), Řím (2K)