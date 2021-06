1. den ve Wimbledonu: Do akce půjde pět Čechů v čele s Kvitovou a Kar. Plíškovou, Djokovič zahájí obhajobu

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Veselý (ČR) - Hanfmann (Něm.) | Court 16 (12:00 SELČ) Bouzková (ČR) - Zvonarevová (Rus.) | Court 7 (14:00 SELČ) Martincová (ČR) - Riskeová (28-USA) | Court 11 (15:30 SELČ) Kar. Plíšková (8-ČR) - Zidanšeková (Slovin.) | Court 12 (16:00 SELČ) Kvitová (10-ČR) - Stephensová (USA) | Centre Court (16:30 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Djokovič (1-Srb.) - Draper (Brit.) | Centre Court (14:30 SELČ) • Šlágr dne • A. Murray (Brit.) - Basilašvili (24-Gruz.) | Centre Court (18:00 SELČ)



• Češi v akci •

Jiří Veselý (71.) - Yannick Hanfmann (99.) | Court 16 (12:00 SELČ)

Jediný český zástupce ve dvouhře mužů a dvojnásobný osmifinalista Jiří Veselý své letošní působení v All England Clubu zahájí proti Yannickovi Hanfmannovi, který si hlavní soutěž ve Wimbledonu zahraje poprvé a bude útočit na své první vítězství v hlavních soutěžích grandslamů. S Němcem se potkává poprvé mimo antuku, vzájemná bilance je vyrovnaná 1-1.

Veselý letos odehrál 14 turnajů včetně několika challengerů a pouze na jedné akci dokázal porazit dva soupeře po sobě. Nedařilo se mu ani na antuce, na nejpomalejším povrchu vyhrál jen tři z deseti zápasů a nepovedl se mu ani oblíbený domácí podnik v Prostějově. Ani na trávě se české jedničce nedaří, na dvou turnajích dohromady vyhrál jen jeden duel. Do Wimbledonu dorazil s mizernou letošní bilancí 9-14.

Hanfmann je na tom hodně podobně. V letošní sezoně odehrál 23 zápasů s bilancí 9-14 a také jen na jednom turnaji vyhrál dvakrát po sobě. Na trávě ukořistil jednu výhru ve Stuttgartu a v kvalifikaci v Halle, kde se do hlavní soutěže dostal jako lucky loser a skončil v prvním kole.

Veselý je zaslouženě favoritem, s grandslamy má více zkušeností, ve Wimbledonu startoval v hlavní soutěži šestkrát a vždy přešel přes první kolo. Travnatý povrch mu navíc sedí.

Tip: Veselý ve čtyřech setech

Jiří Veselý - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Mallorca (2. kolo)

Bilance: 9-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na trávě: 1-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 4-4 (kariérní 56-57)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo)

Jiří Veselý - Wimbledon

Kariérní bilance: 12-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016, 2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Generálka: Stuttgart (kvalifikace), Mallorca (2. kolo)

Yannick Hanfmann - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cagliari (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Stuttgart (2. kolo)

Bilance: 9-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na trávě: 2-3

Bilance proti hráčům Top 50-100: 6-3 (kariérní 18-14)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Yannick Hanfmann - Wimbledon

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: kvalifikace

Generálka: Stuttgart (2. kolo), Halle (1. kolo)



Marie Bouzková (52.) - Věra Zvonarevová (96.) | Court 7 (14:00 SELČ)

Marie Bouzková se předloni ve Wimbledonu dočkala svého jediného dosavadního vítězství v hlavních soutěžích grandslamů a své maximum na grandslamech se pokusí vyrovnat proti finalistce ročníku 2010 Věře Zvonarevové, která si svou poslední výhru na podnicích velké čtyřky připsala na US Open 2018. Jediný dosavadní souboj se odehrál před třemi lety na nižším okruhu ITF a Zvonarevová v něm vzdala.

Bouzková měla v úvodu sezony skvělou formu, ale poté přišla krize. Do antukového jara sice vstoupila výhrou, jenže následovala série čtyř porážek a mezitím zdravotní pauza. Ani na trávě se zpočátku nemohla rozehrát do své obvyklé formy. Zatímco v Nottinghamu skončila hned na úvodní soupeřce, v Birminghamu se probojovala do čtvrtfinále.

Zvonarevová stále dokáže trápit jakoukoli soupeřku. Jejím letošním maximem je semifinále v domácí hale v Petrohradu, za zmínku určitě stojí i osmifinálová účast na antuce v Římě, kde mimo jiné vyřadila Petru Kvitovou. Generálku absolvovala v Eastbourne, bez ztráty setu prošla dvoukolovou kvalifikací a v prvním kole vzdala krajance Darje Kasatkinové.

Pokud je Zvonarevová fit, pak Bouzkovou nečeká vůbec nic jednoduchého. Ruská veteránka je dokonce kurzovou favoritkou. Formu mají obě aktérky srovnatelnou, Zvonarevová je však podstatně zkušenější hráčkou.

Tip: Zvonarevová ve třech setech

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 4 (finále); Guadalajara (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham (čtvrtfinále)

Bilance: 13-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na trávě: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-5 (kariérní 15-16)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Marie Bouzková - Wimbledon

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: Nottingham (2. kolo), Birmingham (čtvrtfinále)

Věra Zvonarevová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru v hlavní soutěži

Bilance: 18-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 7-2 (kariérní 166-46)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (kvalifikace)

Věra Zvonarevová - Wimbledon

Kariérní bilance: 23-11

Nejlepší výsledek: finále (2010)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Eastbourne (1. kolo)



Tereza Martincová (87.) - Alison Riskeová (29.) | Court 11 (15:30 SELČ)

Tereza Martincová si na nedávném French Open připsala své první vítězství v hlavních soutěžích grandslamů a po povedených generálkách v prvním kole Wimbledonu vyzve předloňskou čtvrtfinalistku a na trávě velmi nebezpečnou Alison Riskeovou. S Američankou před pěti lety na trávnaté akci ITF v Eastbourne jasně prohrála.

Martincová sice na antuce vyhrála jen dva z osmi zápasů, ale na trávě si na generálkách vedla velmi dobře. V Nottinghamu i Birminghamu se probojovala až do čtvrtfinále, v němž nestačila na Ninu Stojanovičovou (Nottingham) a v Birminghamu coby kvalifikantka potrápila pozdější finalistku Darju Kasatkinovou.

Riskeová letos odehrála jen pět turnajů a posbírala pouhé dvě výhry. Obě si připsala na trávě, v Nottinghamu v osmifinále prohrála bitvu s krajankou Lauren Davisovou a ve druhém kole v Eastbourne jasně nestačila na Arynu Sabalenkovou.

Martincová na trávě hraje opravdu velmi dobře, kdežto Riskeová formu ani na svém nejoblíbenějším povrchu nemá nijak oslnivou. Američanka je i tak favoritkou, Martincová by ale klidně mohla překvapit.

Tip: Riskeová ve třech setech

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham, Nottingham (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham, Nottingham (čtvrtfinále)

Bilance: 23-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-1 (kariérní 0-3)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (2. kolo)

Tereza Martincová - Wimbledon

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2019, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Generálka: Nottingham (čtvrtfinále), Birmingham (čtvrtfinále)

Alison Riskeová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham (osmifinále)

Největší úspěchy na trávě: Nottingham (osmifinále)

Bilance: 2-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 2-8

Bilance na trávě: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-1 (kariérní 90-57)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (nehrála)

Alison Riskeová - Wimbledon

Kariérní bilance: 11-9

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Generálka: Nottingham (osmifinále), Eastbourne (2. kolo)



Karolína Plíšková (13.) - Tamara Zidanšeková (47.) | Court 12 (16:00 SELČ)

Osmifinalistka posledních dvou ročníků Karolína Plíšková v prvním kole absolvuje premiérový souboj se semifinalistkou nedávného French Open Tamarou Zidanšekovou, která předloni při svém debutu v hlavní soutěži Wimbledonu došla do druhého kola.

Karolína Plíšková se po loňské koronavirové pauze stále trápí. Letos má sice na kontě finále v Římě, ve kterém neuhrála jediný game, ovšem jen na třech z 12 turnajů dokázala porazit více než jednu soupeřku či postoupit do čtvrtfinále. Na travnatých generálkách nevyhrála jediný zápas, když prohrála s Jessicou Pegulaovou i Camilou Giorgiovou.

Zidanšekové se v úvodu sezony nedařilo, nicméně na antuce se rozjela. V Bogotě si zahrála finále, v Madridu sebrala set světové jedničce a pozdější finalistce Ashleigh Bartyové a na French Open senzačně došla až do semifinále. Od té doby nehrála, na trávě má kariérní bilanci 4-4.

Zatímco Zidanšeková na trávě odehrála jen osm zápasů, Plíšková má na nejrychlejším povrchu úspěšnost 55-27. I díky tomu je favoritkou na postup. Česká tenistka však letos nemá dobrou formu a na grandslamech se jí už velmi dlouho nedaří.

Tip: Plíšková ve dvou setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (finále)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 15-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na trávě: 0-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 6-5 (kariérní 70-40)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo)

Karolína Plíšková - Wimbledon

Kariérní bilance: 11-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018-19)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Generálka: Berlín (2. kolo), Eastbourne (1. kolo)

Tamara Zidanšeková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bogotá (finále); French Open (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 20-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (semifinále)

Tamara Zidanšeková - Wimbledon

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: žádná



Petra Kvitová (10.) - Sloane Stephensová (73.) | Centre Court (16:30 SELČ)

Dvojnásobná šampionka a jedna z největších favoritek Petra Kvitová pro první kolo rozhodně nemá jednoduchý los. Potká v něm obzvláště na grandslamech nebezpečnou Sloane Stephensovou, čtvrtfinalistku ročníku 2013 a vítězku US Open 2017. Poslední souboj předloni ve Wuhanu vyhrála Kvitová, ve vzájemné bilanci prohrává 1-2.

Kvitová na French Open vydřela postup do druhého kola, ale k dalšímu utkání nenastoupila, jelikož si na setkání s médii zranila kotník. Kvůli zdravotnímu problému před Wimbledonem odehrála jedinou generálku. V Bad Homburgu se po problémech s Katarzynou Piterovou, Ann Liovou i Nadiou Podoroskou probojovala do svého teprve druhého letošního semifinále (triumf v Dauhá), v němž neudržela vedení proti pozdější šampionce Angelique Kerberové.

Stephensová měla katastrofální vstup do sezony a natahovala své trápení. Na antuce ovšem ožila, zahrála si čtvrtfinále v Charlestonu, semifinále v Parmě, na French Open vyřadila Karolíny Plíškovou a Muchovou a až v osmifinále ji zastavila Barbora Krejčíková. Na trávě se letos představí poprvé.

Kvitová je na travnatém povrchu jasně lepší a úspěšnější hráčkou. Češka má na nejrychlejším povrchu úspěšnost 61-20, Stephensová 21-15. Stephensová je sice na grandslamech hrozbou, ale ve Wimbledonu se jí až na čtvrtfinále v roce 2013 nedařilo. Kvitová má navíc za sebou úspěšnou generálku a měla by na svém oblíbeném podkladu potvrdit roli jasné favoritky.

Tip: Kvitová ve dvou setech

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (vítězka); Bad Homburg (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (semifinále)

Bilance: 19-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-3 (kariérní 154-46)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo)

Petra Kvitová - Wimbledon

Kariérní bilance: 33-10

Nejlepší výsledek: vítězka (2011, 2014)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Generálka: Bad Homburg (semifinále)

Sloane Stephensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Parma (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 12-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 18-36)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále)

Sloane Stephensová - Wimbledon

Kariérní bilance: 12-8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2013)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Generálka: žádná



• Cesta za obhajobou titulu •

Novak Djokovič (1.) - Jack Draper (250.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Největší favorit, pětinásobný šampion a vítěz posledních dvou ročníků Novak Djokovič zahájí svůj útok na 20. grandslamový titul, kterým by vyrovnal rekordmany Rogera Federera a Rafaela Nadala, proti domácí divoké kartě Jackovi Draperovi. Devatenáctiletý Brit bude hrát svou první grandslamovou hlavní soutěž a světovou jedničku vyzve poprvé.

Vítězi obou letošních grandslamů Djokovičovi se zpočátku na antuce nedařilo, ale v Římě už prošel do finále, pak ovládl menší domácí akci v Bělehradu a na French Open vyhrál všech sedm zápasů, přestože dvakrát prohrával 0-2 na sety včetně finále proti Stefanosovi Tsitsipasovi a v semifinále čelil antukovému králi Rafaelovi Nadalovi. Na trávě se představil pouze ve čtyřhře na Mallorce.

Draper se svým žebříčkovým postavením objíždí hlavně challengery a turnaje ITF. Teprve až před pár dny v londýnském Queen's Clubu si poprvé zahrál hlavní soutěž na nejvyšším okruhu a vedl si skvěle, když vyřadil Jannika Sinnera, Alexandera Bublika a až ve čtvrtfinále prohrál s krajanem Cameronem Norriem.

Djokovič je jasným favoritem na postup. Draper má sice na kontě dva velmi cenné skalpy, ale Djokovič je na trávě podstatně lepším hráčem než jeho předchozí soupeři a neměl by mít v úvodním kole větší potíže.

Tip: Djokovič ve třech setech

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Bělehrad 2, Australian Open (vítěz); Řím (finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 27-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na trávě: 0-0

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 4-0 (kariérní 165-27)

Grandslamy: Australian Open (vítěz), French Open (vítěz)

Novak Djokovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 72-10

Nejlepší výsledek: vítěz (2011, 2014 - 2015, 2018-19)

Výsledek v posledním ročníku 2019: vítěz

Generálka: žádná

Jack Draper - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Queens (čtvrtfinále)

Bilance: 13-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 2-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (nehrál)

Jack Draper - Wimbledon

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: kvalifikace

Generálka: Queens (čtvrtfinále)



• Šlágr dne •

Andy Murray (119.) - Nikoloz Basilašvili (28.) | Centre Court (18:00 SELČ)

Dnešní šlágr nabídne premiérový souboj mezi dvojnásobným šampionem, trojnásobným grandslamovým vítězem a bývalou světovou jedničkou Andym Murraym, který se ve Wimbledonu představí poprvé od roku 2017, a nasazenou gruzínskou jedničkou Nikolozem Basilašvilim.

Murray letos kvůli dalším zdravotním problémům stihl pouhé čtyři turnaje. Do sezony vstoupil až v únoru finálovou účastí na challengeru v Bielle, na halových akcích ATP v Marseille a Rotterdamu vyhrál jeden ze tří zápasů. Následovala tříměsíční pauza. Generálku na domácí grandslam absolvoval v londýnském Queen's Clubu, kde suverénně přehrál trápícího se Benoita Paireho a poté jasně nestačil na pozdějšího šampiona Mattea Berrettiniho.

Basilašvili letos nemá vyrovnanou formu, přesto dokázal získat dva tituly, když nenašel přemožitele na hardu v Dauhá ani na antuce v Mnichově. Po triumfu v Mnichově už na antuce vyhrál jen jeden z pěti duelů. Na trávě absolvoval dvě generálky, ve Stuttgartu ve druhém kole prohrál s pozdějším vítězem Marinem Čiličem, v Halle se z kvalifikace dostal až do semifinále.

Basilašvili má letos odehráno mnohem více zápasů a je v poslední době úspěšnějším hráčem. Murray má však velkou výhodu domácího prostředí a ve Wimbledonu získal dva ze svých tří grandslamových titulů. Basilašvili má navíc na trávě negativní kariérní bilanci 18-20 a ve Wimbledonu se ještě nikdy výraznějšího výsledku nedočkal. Šance na postup jsou tak velmi vyrovnané.

Tip: Murray ve čtyřech setech

Andy Murray - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens, Rotterdam (2. kolo)

Největší úspěchy na trávě: Queens (2. kolo)

Bilance: 6-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 1-1

Bilance proti hráčům Top 21-30: 0-0 (kariérní 73-19)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (nehrál)

Andy Murray - Wimbledon

Kariérní bilance: 57-10

Nejlepší výsledek: vítěz (2013, 2016)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Generálka: Queens (2. kolo)

Nikoloz Basilašvili - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov, Dauhá (vítěz); Halle, Cagliari (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Halle (semifinále)

Bilance: 21-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 6-2

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 8-3 (kariérní 246-170)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo)

Nikoloz Basilašvili - Wimbledon

Kariérní bilance: 4-4

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2015)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: Stuttgart (2. kolo), Halle (semifinále)